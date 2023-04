Freude über neues Fahrzeug bei Feuerwehr St. Michael/Bruckbach

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die örtliche Musikkapelle und viele Bürgerinnen und Bürger begrüßten am Donnerstag das neue HLF2. Pünktlich um 19.30 Uhr wurde der alte Tankwagen, der Tag genau vor 30 Jahren am 20. April 1993 in den Dienst gestellt worden war, verabschiedet. Anschließend nahmen die Florianis mit Feuerwehrschläuchen Aufstellung im Spalier, als unter Festmärschen der Musikkapelle das neue Einsatzfahrzeug – mit Kommandant Egon Frühwirt am Steuer und der Planungsgruppe im Mannschaftsraum – in St. Michael einfuhr.

Der feierliche Einzug des neuen HLF2 in St. Michael. Foto: Hummer

Das neue Fahrzeug vom Typ Mercedes ATEGO ist mit 4x4 Automatik, einem 3.000-Liter-Wassertank, Wasserwerfer, Lichtmasten sowie einem 5.000-Liter-Falttank ausgestattet. Zusätzlich ist es für technische Einsätze bestens ausgerüstet und verfügt über Hebekissen, Pkw-Rangierrollen, Nasssauger, Höhenrettungsgerät, Türöffnungsset und vielem mehr. Kommandant a.D. Alois Mair richtete Dankesworte an die Gemeinde, vertreten von Bürgermeister Johannes Heuras und Feuerwehrreferent Johannes Tanzer, die sich mit einem Drittelanteil am Ankauf des 430.000 Euro teuren Fahrzeugs beteiligt hat. Er dankte auch Kommandant Egon Frühwirt und dem Planungsteam für die vielen Stunden, die für die Planung des neuen HLF2 aufgewendet worden waren. „Wir danken dem Land und der Gemeinde für die großartige finanzielle Unterstützung. 100.000 Euro hat die FF St. Michael selbst zu stemmen“, bat Altkommandant Mair die Bevölkerung um Spenden im Rahmen der Haussammlung.

Feuerwehrkommandant Egon Frühwirt am Steuer des neuen HLF2. Foto: Hummer

Bürgermeister Johannes Heuras betonte das große Interesse seitens der Gemeinde, in die Sicherheit der Bevölkerung zu investieren. „Die Marktgemeinde St. Peter/Au hat in den letzten Jahren vier Einsatzfahrzeuge für die Freiwilligen Feuerwehren angekauft – ein Fahrzeug für die FF Kürnberg folgt in den kommenden Jahren. Ich wünsche der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael viel Freude mit dem neuen Fahrzeug und vor allem unfallfreie Einsätze“, meinte Bürgermeister Heuras bei der Feierstunde.

