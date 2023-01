Besondere Auszeichnung für Vestenthaler Florianis

Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Vestenthal statt. Neben dem Rückblick auf das Jahr 2022 stand vor allem die Ehrung der aktiven Mitglieder der FF Vestenthal im Fokus.

Für ihre besonderen Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr Vestenthal und die gesamte Gesellschaft wurden Thomas Zichacek, Markus Lidelgruber, Ralph Brandstötter, Johannes Streßler, Jürgen Stanzel, Peter Lechner und Stefan Brandstetter mit der Verdienstmedaille in Bronze der Gemeinde Haidershofen ausgezeichnet. „365 Tage im Jahr sind unsere Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren für uns in Rufbereitschaft. Bei zahlreichen Einsätzen helfen sie uns und dabei kann es auch sein, dass sie ihr eigenes Leben riskieren. Mit ihrer Jugendarbeit leisten sie zusätzlich einen enorm wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Ganz nach ihrem Motto ‚Einer für alle, alle für einen‘ ist der Zusammenhalt in der Mannschaft in Vestenthal spürbar. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte unserem Kommandanten Mario Schopper für seine geleistete Arbeit ganz herzlich gratulieren“, freute sich Bürgermeister Michael Strasser über die erstmalige Verleihung der Verdienstzeichen.

