FF Erla räumte in Allhartsberg gewaltig ab

„Nach dreijähriger, Corona-bedingter Pause konnten am Samstag in Allhartsberg endlich wieder die Bezirkswasserdienstleistungsbewerbe ausgetragen werden“, blickte Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger, der auch Kommandant der FF Ernsthofen ist, auf hochkarätige Feuerwehrzillenwettkämpfe im Naturbad Allhartsberg zurück. Er verwies auf tolle Rahmenbedingungen für die 431 angetretenen Zillenbesatzungen, die aus dem Bezirk Amstetten sowie aus ganz Niederösterreich und aus Oberösterreich angereist kamen. Traditionell nehmen an den Bewerben im Bezirk Amstetten immer die meisten Teilnehmer im Vergleich zu allen Bezirken in ganz Niederösterreich teil.

Fuchsberger und der Allhartsberger Kommandant, Leopold Kromoser, würdigten vor allem Gottfried Kößl, der die Gesamtorganisation der Bezirksbewerbe übernommen hatte. Die Veranstaltung fand im Jahr des 120-jährigen Bestehens der FF Allhartsberg statt und war technisch und organisatorisch äußerst gut vorbereitet. Unter anderem wurden Wege im Naturbad vom Dickicht befreit und so begehbar gemacht. „Natürlich war es eine Herausforderung. Ich danke meiner Feuerwehr und dem Bezirksfeuerwehrkommando für die erfolgreiche Durchführung“, erklärte Kromoser.

Zwei Doppelsiege und viele Topplatzierungen

Als herausragendes Bewerbteam erwies sich die FF Erla. Sie holte nicht nur den Sieg in der Mannschaftswertung, sondern feierte etwa auch Doppelsiege bei den Bewerben Silber und Bronze ohne Alterspunkte. Beide Male setzte sich das Duo David Frank und Manuel Mayrhofer vor Jakob Frank und Philipp Fürst durch. Im Zillen Einer belegten David Frank, Jakob Frank und Manuel Mayrhofer die Ränge zwei bis vier.

Diakon Franz Wimmer von der FF Behamberg schwebte über das Wasser und sicherte sich den Zillen Einer-Bewerb mit Alterspunkten. Foto: Zarl

Der Sieg in der begehrten Wertung ging allerdings an Lokalmatador Manfred Pallinger von der FF Allhartsberg. Spitzenergebnisse steuerten auch die Damen der FF Erla bei. So sicherte sich Kerstin Uridat Platz eins im Zillen Einer. Gemeinsam mit Marion Binder landete sie bei Bronze und Silber ohne Alterspunkte auf Rang zwei. Geschlagen geben mussten sie sich in diesen beiden Bewerben Elisabeth Lehmann und Lisa Mayer von der FF Pinnersdorf. Einen viel beachteten Erfolg feierte auch Diakon Franz Wimmer von der FF Behamberg.

Der frühere Kommandant der FF Behamberg fand trotz einer für ihn intensiven Zeit mit Hochzeiten, Taufen und Begräbnissen die Möglichkeit, am Bewerb teilzunehmen. Und dies höchst erfolgreich. Er siegte im Einer-Bewerb mit Alterspunkten und holte mit seinem Kameraden Klaus Pferzinger zwei weitere Top-Resultate.

