Feierstimmung zu 100 Jahr-Jubiläum

Am Freitag nach dem Maibaumzurückbringen startete der Zeltbetrieb mit guter Musik von Wolfgang Schweinsteiger. Gleich danach fand die Warm-up-Party mit DJ Feybl statt. Es folgte am Samstagvormittag der Abschnittsfeuerwehr-Jugendleistungsbewerb und am Nachmittag der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb.

Gemütlicher Ausklang im Festzelt

Am Nachmittag ab 15 Uhr sorgte Wolfgang Schweinsteiger für beste Unterhaltung im Festzelt. Am Abend unterhielten ab 19 Uhr „Die Chefpartie" und anschließend DJ Kogsi im Zelt.

Am Sonntag wurde eine Feldmesse gefeiert, die der Musikverein Behamberg und der Feuerwehrdamenchor Behamberg/Wachtberg mitgestalteten und Rektor Thomas Pichler, gemeinsam mit Diakon Franz Wimmer, zelebrierte. Anschließend gab es Ansprachen zu diesem Festanlass und zwar von Bürgermeister Karl Josef Stegh, von Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger, von Stefan Schürlein von der Kameradschaftsfeuerwehr Burgoberbach und von Bürgermeister und Abgeordneten zum NÖ Landtag Anton Kasser.

Alle Redner gratulierten der Feuerwehr zum Jubiläum und zu diesem gelungenen Fest. Von der Feuerwehr Burgoberbach erhielt die Feuerwehr Behamberg eine Schärpe als Gastgeschenk und Erinnerung an dieses Fest. Anschließend gab es einen Frühschoppen mit dem Musikverein Behamberg. Auf die jungen Gäste wartete eine Hüpfburg und eine Kletterwand. Perfekt geklappt hat die kulinarische Versorgung.

Ein großes Lob gab es für Michael Holzer, der die Vorbereitungen und die drei Festtage organisiert und voll im Griff hatte. Der Reinerlös dient zur Anschaffung von Einsatzgeräten und Einsatzbekleidung. Kommandant Josef Hirtenlehner bedankte sich bei den zahlreichen Besuchern, den vielen Helfern – Feuerwehrleuten und vielen Freiwilligen und bei den Firmen für die Unterstützung.

Das Bewerbsergebnis:

Gewinner Jugend in Bronze: 1. Kürnberg, 2. Behamberg-Wachtberg, 3. Haag-Haindorf-Pinnsersdorf; in Silber: 1. Behamberg, 2. Kürnberg, 3. Haag-Haindorf-Pinnersdorf.

Gewinner aktiv: Bronze ohne Alterspunkte: Pinnersdorf 1, Haidershofen, Rems 1; Silber ohne Alterspunkte: 1. Pinnersdorf 1, 2. Behamberg 2. Weiters nahmen auch die Kameraden aus Burgoberbach in Deutschland an diesem Bewerb teil.