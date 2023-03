Die Haager Feuerwehr rettete am Mittwoch ein verängstigstes Kätzchen von einem Baum. Der kleine, verängstigste Kater Cosmo saß bereits mehrere Stunden in in über fünf Metern Höhe fest. "Das kleine Kätzchen wurde gestern am Abend behutsam und geschickt von den Haager Feuerwehr-Einsatzkräften vom Baum gerettet und der glücklichen Besitzerin übergeben", berichtet Kommandant Andreas Zöchlinger.

