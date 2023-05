Ein Fest zum Hunderter

Gleich zweimal feierte die Freiwillige Feuerwehr Thürnbuch-Au in der Vorwoche ihr 100-jähriges Bestehen. Am Mittwoch wurde bei „Brand in der Halle“ an der Wein-, Most- und Shotbar gebührend auf das Jubiläum angestoßen. Die Aufbauarbeiten für das Fest hatten bereits zwei Wochen vorher begonnen. Erstmals seit 2015 wurde dafür auch wieder ein Festzelt aufgebaut. Dieses füllte sich am Mittwochabend schnell und die Besucher ließen sich von DJ Rob P. und Maniac in Stimmung bringen. Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden.

Am Samstagabend fand dann der Dämmerschoppen statt. Dabei zogen die Vereine und Körperschaften Strengbergs unter der musikalischen Begleitung der TMK Strengberg in das Festzelt ein. Kommandant Florian Lettner eröffnete den Abend , an dem auch vier neuen Mitgliedern der FF Thürnbuch-Au ihre Dienstgrade überreicht wurden. Ebenso richteten Bürgermeister Johann Bruckner, Bezirkskommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger sowie Landtagsabgeordneter Anton Erber einige Worte an die Festgäste.

Pünktlich um 19 Uhr folgte die Feldmesse, die von Pfarrer Helmut Prader abgehalten wurde. Sie wurde musikalisch von der TMK Strengberg umrahmt. Außerdem wurde auch die neue Einsatzausrüstung gesegnet. „Wir haben insgesamt drei neue Atemschutzgeräte, ein neues 40kVA Notstromaggregat und einen neuen Anhänger“, erklärt Florian Lettner. Ab 21 Uhr sorgte dann die Band „Schlagerbarone“ für Stimmung. „Das Fest war ein voller Erfolg. Ich möchte dabei einen großen Dank an die zahlreichen freiwilligen Helfer und an alle Besucher aussprechen“, freute sich der Kommandant.

Beim traditionellen „Brand in der Halle“ füllte sich das Festzelt am Mittwochabend schnell. Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden. Foto: FF

Die Mitglieder der FF Thürnbuch-Au zogen am Samstag unter der musikalischen Begleitung der TMK Strengberg in das Festzelt ein. Fotos: FF Thürnbuch-Au Foto: FF

Auch die Feuerwehr Strengberg stellte sich bei Kommandant Florian Lettner mit einem Geschenk zum Hunderter ein. Foto: FF

