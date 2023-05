Fest der Kunst in St. Peterer Galerie

Zum ersten Mal in der Geschichte der blaugelben Galerie im Schloss St. Peter in der Au wurde zur Finissage geladen. In der umfassenden Schau, die eine Auswahl von Werken aus den Ateliers der Künstlerinnen und Künstler präsentiert, wurde zum künstlerischen Austausch geladen. Viele Kunstbegeisterte kamen zum „Fest der Kunst“.

„Diese einmalige Möglichkeit war ein großes Vergnügen, aber auch eine große Herausforderung. Man konnte nicht nur in den künstlerischen Kosmos eintauchen, sondern man erfuhr auch Hintergrundgeschichten. Bis ein Bild an der Wand hängt oder eine Skulptur im Raum steht, ist es ein langer Prozess“, erklärte eine erstaunte Besucherin. Die Ausstellung „Gathering“ hat das Potenzial, zeitgenössische Kunst mit all ihren stilistischen Bewegungen und ihrer Formenvielfalt widerzuspiegeln“, betonte Künstlerin Katja Praschak, die mit drei realistischen Bildern vertreten ist. „Man spürt das ausgefeilte Konzept, die Übergänge und Nachbarschaften, die klug ausgewählt sind. So ergibt sich ein roter Faden, eine Erzählung, die den Besucher sinnvoll und augenöffnend durch die Ausstellung führt“, erklärte Florian Nährer, der wortreich in seine Kunstwelt einführte. Auf Wunsch der Gäste wird an einer Fortsetzung dieses Kunstvermittlungsformats gearbeitet.

