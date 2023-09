Salvagnini Ennsdorf: „Quetschn-Synthi-Pop“ zum Rekordjahr

Im Jahr 1963 gründete Guido Salvagnini in Mailand das gleichnamige Maschinenbau-Unternehmen. Die Blechbiegeautomaten sind heute bei Weltkonzernen wie Schindler, Kone, Zumtobel oder Viessmann unverzichtbar. Der Standort Ennsdorf ist die weltweit größte Produktionsstätte von Biegezentren und steuert heuer auf ein weiteres Rekordjahr zu.

Am Freitag, 22. September, bedankte sich das Unternehmen mit einem Fest bei der Belegschaft für das Engagement. Die 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt Familien und Freunden waren zu einem rauschenden Fest eingeladen.

Nach der Begrüßung durch die Firmenleitung konnten die 1.400 Gäste live mitverfolgen, wie präzise und schnell Fisch-Räucherschränke sowie Tablet-Halter als Give-aways auf Salvagnini-Maschinen produziert werden. Auch für die über 150 Kinder wurde mit Hüpfburg, Schminkecke und spannenden Augmented-Reality-Vorführungen bestens gesorgt. Folkshilfe, die heimischen Großmeister des „Quetschn-Synthi-Pop“, brachten mit ihrem knapp eineinhalbstündigen Konzert die Stimmung zum Kochen.

Mitarbeiterzahl ist derzeit auf dem Höchststand

Der Salvagnini-Standort in Ennsdorf ist das interne Kompetenzzentrum für automatisiertes Biegen. Die Maschinen kommen bei Unternehmen jeglicher Größe und in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz – etwa in der Klimatechnik, im Schaltschrankbau, in der Aufzugs- und der Leuchtenindustrie. Mit über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verzeichnet man in Ennsdorf aktuell den höchsten Stand der Firmengeschichte, Tendenz weiter steigend. Die Exportquote beträgt 95 Prozent. Der letztjährige Umsatzrekord von 143 Millionen Euro wird laut Salvagnini bald schon wieder Geschichte sein.

„Das Fest zum 60. Geburtstag von Salvagnini war vor allem als Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien gedacht. Wir freuen uns sehr, dass 1.400 Gäste mit uns gefeiert haben. Sie alle haben hoffentlich gemerkt, wie wichtig uns das war“, betont Daniel Müller, CFO bei Salvagnini in Ennsdorf.

Die Live-Vorführung der Salvagnini-Maschinen war ursprünglich mit einem Zeitplan von abwechselnd 15 Minuten Produktion und 15 Minuten Pause vorgesehen. „Weil unsere Gäste so begeistert waren, sind wir allerdings ohne Pause durchgefahren. Man kann sagen, dass der Erfolg unseres Fests nahtlos an unseren geschäftlichen Erfolg angeknüpft hat“, freute sich Wolfgang Kunze, CTO bei Salvagnini in Ennsdorf, augenzwinkernd.

Positiver Ausblick auf Standort-Zukunft

Weil die Produkte alle aktuellen Anforderungen an Automatisierungsgrad, Energie- und Kosteneffizienz optimal erfüllen würden, konnte Eigentümer Francesco Scarpari bei seiner Rede in Ennsdorf übrigens einen positiven Ausblick auf die Zukunft des Standortes und des gesamten Unternehmens geben. Er war extra mit einer kleinen Delegation aus dem Salvagnini-Stammwerk in Sarego (Provinz Vicenza, Venetien) angereist, um sich persönlich bei der Belegschaft für ihren Einsatz, ihre Loyalität und ihre Begeisterung für ständige Weiterentwicklung zu bedanken.

Im Gegenzug wurde ihm anlässlich seiner Rede eine Urkunde mit den Unterschriften aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überreicht.