Flohmarkt in St. Peter: Alte Gefängnistür im Angebot

Eine Gefängnistür von innen zu sehen, war und ist sicher kein Vergnügen! Jene vom alten Gerichtsgebäude in St. Peter aus dem Jahr 1856 existiert noch und ist versehen mit einer Essensklappe und einem Guckloch, freilich – wie auch das Schloss – nur von einer Seite, nämlich von außen bedienbar. Diese historisch interessante Tür, die Karl Stiefelbauer einst von einer Müllhalde vor der Verschrottung bewahrt hat, wird nun am Samstag, 17. Juni, im Rahmen des Flohmarkts am Graf-Segur-Platz (ab 9 Uhr) anlässlich des St. Peterer Kirtags um 12 Uhr auf der Hauptbühne versteigert. Als fachkundiger Auktionator wird Manfred Lichtenberger agieren, der auch die Einritzungen auf der oftmals überstrichenen Innenseite der Tür zu deuten weiß; die älteste „Schnitzerei“ stammt aus dem Jahr 1874.

Diese Tür zu betrachten wird also auch für die Kirtagsbesucher von Interesse sein, die sich zudem auf eine weitere, mehr als 2.000 Jahre alte von Hand geschmiedete und genietete Brandschutztür freuen dürfen, auch eine originale Kupferarbeit von St. Peter – gefertigt von Kunibert Zinner – wird im Angebot sein. Neben anderen wertvollen Exponaten werden auch drei alte Überraschungskoffer mit Inhalt versteigert werden, deren Inhalt allein als sehr geheim, schräg, lustig, aber brauchbar beschrieben wird.

Fußballpräsident Herbert Stöger stellt 2 VIP-Plätze für ein Spiel des Aufsteigers in die Bundesliga BW Linz im neuen Stadion zur Verfügung. Der gesamte Erlös der Versteigerung kommt der Sozialinitiative „LebensTraum“ zugute, die seit über 10 Jahren sozial Schwächeren und in Not geratenen St. Peterer Bürgern unter die Arme greift.