Houskapreis für Cube Dx GmbH aus St. Valentin

In der Kategorie "Forschung & Entwicklung in KMU" konnte sich das Unternehmen Cube Dx mit Sitz in St. Valentin mit dem Projekt "compact sequencing - frühe Sepsisdiagnostik, die Leben rettet" durchsetzen. Der Molekularbiologe und Firmengründer Bernhard Ronacher kann mit dem von ihm entwickelten Verfahren Erreger einer Blutvergiftung (Sepsis) innerhalb weniger Stunden - und damit viel schneller als herkömmliche Verfahren - nachweisen. Dabei werden insgesamt rund 100 Mikroorganismen bzw. Resistenzgene abgedeckt.

Insgesamt waren 13 Projekte nominiert. Die Erstplatzierten erhielten eine Forschungsförderung in Höhe von jeweils 150.000 Euro, die Zweitplatzierten von je 60.000 Euro und die Drittplatzierten von je 20.000 Euro. Alle weiteren Nominierten bekommen jeweils 10.000 Euro.

