Haager Familie: Drei Generationen, eine Leidenschaft

„In der Wirtschaft ist es schon eine Seltenheit, dass drei Generationen im gleichen Beschäftigungsfeld tätig sind. In der Kunst ist es ein absolutes Glück“, sagte einst der Ehrenpräsident der Europäischen Wirtschaftskammer, Christoph Leitl.

Gemeint waren damit Professor Willy Hengl, der seine Werke weltweit bei mehr als 500 Fotoausstellungen präsentierte, seine Tochter Violetta Hengl und deren Sohn Simon Hengl. Im Jänner 2020 wurde nämlich das Projekt „Drei Generationen Fotokunst“ mit einer großen Ausstellung in der Galerie der Stadt Traun mit dem „1. Österreichischen Willy Hengl-Fotokabinett“ gestartet. Präsentiert wurde dabei ein Querschnitt aus dem fotografischen Schaffen des Trios. Zu diesem besonderen Anlass wurde auch der Kunstband „Drei Generationen Fotokunst“ vorgestellt.

Seit der schweren Krankheit ihres Vaters und seinem viel zu frühen Tod im Jahr 1997 führt Violetta Hengl das Kunsthaus Hengl in Haag weiter. Sohn Simon geht ihr dabei seit einiger Zeit zur Hand – als Hausherr und auch künstlerisch. Bei zahlreichen Events wird das Kunsthaus dann zu einem ganz besonderen Ort der Begegnung. Mit dem Thema „Carnevale di Venezia im Kunsthaus Hengl“ fand im Februar 2022 eine Ausstellung statt, die großen Anklang fand. Es folgte eine grandiose Sommerausstellung mit dem Thema „Mee(h)r – Liebe – Wellen“ rund um Haus und Pool, im Garten und hineingezogen über das großzügig angelegte Foyer bis ins Herzstück des Hauses, dem Wohnzimmer, wo immer traditionell die Eröffnungen stattfinden. Eine weitere spezielle, sehr gelungene Ausstellung fand im Februar des heurigen Jahres statt. Auf allen Ebenen des Kunsthauses lautete das Thema diesmal „Fotopräsentation – Wohlbehütet – Hutsoirée“. Zahlreiche wohlbehütete Gäste waren zu Gast und die Ausstellung ließ auch noch 14 Tage lang die Herzen der Besucher höherschlagen.

Alle bisherigen Ausstellungen hat die Familie Hengl mit vielen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmöglichkeiten – live, per WhatsApp, Facebook, Kulturvernetzung Niederösterreich, aber auch postalisch in 27 Ländern der Welt verbreitet. Pläne für weitere Werkschauen gibt es auch genug. „Ausstellungen im Land Niederösterreich, im Ursulinenhof bei Frau Professor Gertrude Haider-Grünwald, der Präsidentin der Ernst-Koref-Stiftung, sowie im Round Hill Hotel von General Manager Josef Forstmayr in Jamaika sind in Planung“, erklären Violetta und Simon Hengl.

