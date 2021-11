St. Valentiner Fotoclub mit Sieg zum Jubiläum

Der St. Valentiner Fotoclub präsentierte am Samstag in einer imposanten Fotoschau in der Sporthalle Langenhart die Verbandsmeisterschaft der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Lichtbildner (AÖL) und feierte mit dieser Veranstaltung auch sein 60-Jahr-Jubiläum.

Für den musikalischen Rahmen sorgte dabei der 4-er BOB des Blasorchesters St. Valentin-Steyr-Traktoren. Obmann Wolfgang Leitner moderierte souverän durch den Veranstaltungsabend, lobte vor allem die Tätigkeit des Vereinsgründers Josef Mayerhofer, der über drei Dezennien als Obmann tätig war. Er ließ sich wegen Krankheit von seinem Sohn Josef Mayerhofer vertreten. Kulturstadtrat Leopold Feilecker hielt die Festansprache.

61 Teilnehmer aus elf Vereinen aus St. Valentin, Ort im Innkreis, Schwertberg, Waldzell, Neuhofen im Mühlkreis, Kirchheim, Weyregg, Weibern, Altheim, Schardenberg und Ried präsentieren ihre Werke in der Sporthalle Langenhart. Foto Fuchs

Für die Durchführung der Jubiläumsveranstaltung und Siegerehrung der Verbandsmeisterschaft gebührt dem Fotoclub ein Pauschallob. 61 Fotografen aus elf Vereinen zeigten eine Bilderschau vom Feinsten. Und der Veranstalterverein durfte über Gold bei der Klubwertung jubeln. Die St. Valentiner setzten sich mit 536 Punkten vor Ort im Inkreis (527) und Schwertberg (507) durch.

Zwei Medaillen steuerte Ernst Oppenauer bei. In der Kategorie Mensch, Natur und Klima eroberte er mit dem Foto „In der Laussa“ die Silbermedaille, beim Thema Schwarz-Weiß sicherte er sich mit „Winterruhe“ die Goldmedaille vor seinem Vereinskollegen Johann Stadlbauer mit dem Bild „Problem-Wolf“. In der Autorenwertung erreichte der St. Valentiner Johann Stadlbauer eine Silbermedaille, Ernst Oppenauer landete auf Platz sieben. Für die größte Überraschung sorgte die 15-jährige Anna Leitner mit der Goldmedaille in der Jugendwertung. Die Fünfzehnjährige ist seit dem 10. Lebensjahr Fotografin bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Valentin.