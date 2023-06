Biergeschenke zum Vatertag

Die FPÖ-Basisgruppe im Westwinkel hatte unter ihrem Obmann Hannes Lugmayr vor 4 Jahren mit seinem FPÖ- Westwinkelteam – St. Valentin, St. Pantaleon-Erla und Ennsdorf – eine Goodwillaktion beschlossen. Der Inhalt dieser Aktion beinhaltet, dass zu verschiedenen Jahresanlässen, wie zum Beispiel Muttertag oder Vatertag, die anzusprechenden Personen mit Glücksmomenten im öffentlichen Raum beschenkt werden.

Gerade in diesen Zeiten sei es wichtiger denn je, menschlicher und achtsamer zueinander zu sein. Deshalb werden an diesem Vatertag 1.000 Männer ein Vatertags-Geschenk in Form einer Flasche Baumgartner-Bier bekommen. Bezahlt wurde die Aktion aus der eigenen Tasche von den Gemeinderäten und Gemeinderätinnen aus dem Enns-Donauwinkel.