NÖ-Geistlicher bereitet sich auf FF-Zillen-Bundesbewerbe vor

Göttlich: Diakon aus Behamberg „fischte“ Pokal bei NÖ-Landeszillenbewerben

Bei den niederösterreichischen Landesfeuerwehrwasserdienstleistungsbewerben auf der Donau in Klosterneuburg - die heute Sonntag zu Ende gingen und am Donnerstag begannen - trumpfte auch ein Geistlicher auf: Diakon Franz Wimmer aus Behamberg (Bezirk Amstetten) holte in der begehrten Kategorie Zillen-Einer Meister mit Alterspunkten den tollen zweiten Platz. Amstettens Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und sein Stellvertreter Josef Fuchsberger zeigten sich begeistert: „Bei Franz Wimmer fuhr der Segen mit.“ Andere meinten: „Der Franz fürchtet weder Weihwasser noch Donau!“ Wieder andere erinnerten sich an die biblische Erzählung, dass Jesus über das Wasser ging – aber „Franz Wimmer schwebte förmlich darüber“. Wimmer ist schon seit vielen Jahren erfolgreicher Zillenfahrer, bis vor einigen Jahren war der Feuerwehrkurat auch Kommandant der FF Behamberg.



Damit hat er sich auch gesichert: Die Teilnahme am Bundeswasserwehrleistungsbewerbes am 16. September in Lebring!

Ein weiterer Höhepunkt war der gemeinsame Gottesdienst mit dem neuen Propst von Klosterneuburg, Anton Höslinger, und zahlreichen weiteren Feuerwehrmitgliedern.

Insgesamt waren 1.200 Zillenbesatzungen in verschiedenen Kategorien am Start.

Die Erfolge von Franz Wimmer in Klosterneuburg