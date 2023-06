„ELLA, ELLA!“: Sängerinnen des Chor Haag sorgen für fulminantes Ende

„Regisseurin Ruth Brauer-Kvam und Intendant Christian Dolezal wollten in diesem Sommer Sängerinnen aus Haag in das Stück miteinbeziehen und so entstand die Idee, die Damen des Chor Haag zu fragen, ob sie bei Vorstellungen von „Ella, Ella!“ gerne dabei sein würden. „Ich freue mich ganz besonders, dass diese Zusammenarbeit nun Realität geworden ist“, sagt HaagKultur-Geschäftsführer Gerhard Stubauer.

Nachdem die Leitung des Chor Haag rund um Michaela Wolf (künstlerische Leiterin) und Obmann Gerhard Edelmayr einen Aufruf gestartet hat, meldeten sich rund 40 Sängerinnen aus den eigenen Reihen und Freundinnen des Chors, die sich diese Chance nicht entgehen lassen wollten.

Pro Abend stehen daher acht Chor-Sängerinnen auf der Bühne und werden für ein fulminantes, einzigartiges und ganz starkes Finale mit viel Frauenpower bei den Vorstellungen sorgen.

Theatersommer Haag 2023

„ELLA, ELLA!“ Premiere am Mittwoch, 28. Juni, 20.15 Uhr. Weitere Vorstellungstage: 30. Juni, 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 27., 28. und 29. Juli, Beginn: jeweils 20.15 Uhr.

Kartenbestellung: Mo.-Fr. von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr. Tel.: 07434/44600

E-Mail: reservierung@theatersommer.at