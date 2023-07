Neues Projekt für die Haager Jugend

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurden die Weichen für freie Jugendarbeit in Haag gestellt. „Wir sehen, dass die verbandliche Jugendarbeit in den Vereinen im Sinken ist. In der Familie oder in der Schule können die Probleme aber oft nicht geklärt werden“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr den Grund, warum man künftig das oberösterreichische Unternehmen „Zukunft Jugend“ engagieren wird.

Sascha Reischl und sein Team bieten eine Beratungsstelle sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in mobiler Form vor Ort, erarbeiten laufend Projekte und kümmern sich in vertraulichen Einzelgesprächen um die Sorgen und Anliegen der Jugendlichen. „Wir arbeiten mit den Jugendlichen auf Augenhöhe und sprechen ihre Sprache“, betont Reischl, der dem Gemeinderat seine Arbeit präsentierte. Der Sozialpädagoge und Motivationstrainer sieht sich dabei als „Bindeglied zwischen Gemeinde, Exe-kutive und Eltern“.

Jugendzentrum am Hauptplatz wird angedacht

In erster Linie gehe es darum, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sich aufhalten, erklärt der Stadtchef. So wäre etwa vorstellbar, dass sich Streetworker im Weißpark oder beim Skaterplatz um die Jugendlichen kümmern. „Wir sind dort, wo die Jugendlichen sind und gehen aktiv auf sie zu“, stellt auch Sascha Reischl klar. Für den Winter, wenn sich die Jugendlichen nicht mehr vermehrt im Freien aufhalten, gäbe es auch Möglichkeiten, ein Jugendzentrum einzurichten. „Wenn der Wunsch der Jugendlichen da ist, könnte man darüber nachdenken, ob man einen Teil des Hauses Hauptplatz 10 für ein betreutes Jugendzentrum nutzt, das nur offen ist, wenn ein Betreuer da ist“, erklärt Michlmayr.

Gestartet wird das Projekt im Oktober und sieht vor, dass Reischls Team an zwei Tagen für zehn Stunden in Haag vor Ort sein wird. Die Kosten belaufen sich auf 35.000 Euro jährlich. Eine Einrichtungsgebühr von 5.000 Euro kommt noch dazu.