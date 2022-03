Skaterplatz in Haag wird erweitert

Während der Zulauf zu Skaterplätzen in vielen Gemeinden eher rückläufig ist, erfreut sich der Skaterplatz in Haag weiterhin großer Beliebtheit. Daher hat sich die Stadtgemeinde entschlossen, in die an den Kletterturm angrenzende Freizeitanlage zu investieren.

Die Anlage wird um rund 40 Quadratmeter Richtung Bahn erweitert, die Fläche ist bereits asphaltiert. Ab dem Frühjahr soll dann mit einer Halfpipe eine weitere Rampe für zusätzliche Attraktivität sorgen. „Wir haben die Erweiterung des Skaterplatzes auch bei der Stadterneuerung eingereicht“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. Insgesamt investiert man rund 9.000 Euro in die Erweiterung. „Die Halfpipe bekommen wir sehr günstig von der Stadtgemeinde Steyr“, ergänzt der Stadtchef. Im Außenbereich des Kletterturms wird man auch einen öffentlich zugänglichen Trinkwasserbrunnen errichten, der auch von den Skatern genutzt werden kann.

Zukünftig könnte auf dem Bereich inmitten der Sportstätten ein zentraler Jugendtreffpunkt entstehen. Ein Projekt der Stadterneuerung sieht nämlich vor, den Jugendlichen hier einen Raum für Zusammenkünfte zu schaffen. Damit sie auch vor der Witterung geschützt sind, ist angedacht, eine Hütte oder einen Container zu installieren. Laut im Gemeinderat beschlossenem Leitbild biete sich die Möglichkeit an, den Jugendtreff gemeinsam mit den Jugendlichen zu gestalten. Die Umsetzung des Projekts hat man für den Sommer ins Auge gefasst.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden