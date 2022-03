Kletterturm in Haag: Zutritt nur mit QR-Code

Bei der Sitzung am vergangenen Dienstag hat der Stadtrat ein neues Zugangssystem für den Kletterturm beschlossen. Bisher konnte sich jeder Kletterer mit Tageskarte gegen eine Kaution von 20 Euro einen Schlüssel bei der OMV-Tankstelle abholen. Dieses System ist für die unbeaufsichtigte Kletteranlage aber nicht mehr ausreichend. Eine TÜV-Überprüfung im vergangenen Jahr machte deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht.

Reines Schlüsselsystem reicht nicht aus

„Das Tor zum Kletterturm darf nicht nur mit einem reinen Schlüsselsystem versperrbar sein, weil garantiert sein muss, dass es über Nacht immer verschlossen ist. Deshalb muss das Zutrittssystem eine selbstschließende Türe beinhalten“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr, warum man in ein modernes System investiert. Zukünftig wird die Anlage nicht nur videoüberwacht sein, sondern der Zutritt nur mittels QR-Code möglich sein. Es wird ein eigener Webshop eingerichtet, in dem die Tages- und auch die Jahreskarten für den Kletterturm erhältlich sein werden. „Das Ganze baut auf dem Tierpark-System auf, bekommt aber einen eigenen Webshop“, weiß der Stadtchef. Während man bei Tageskarten den QR-Code am Handy nutzt, wird es für Jahreskartenbesitzer eine Plastikkarte mit Foto geben, die am Gemeindeamt abzuholen ist.

Webshop kommt auch für die Haager Familien-Card

Wir erwarten uns schon eine Förderung in der Höhe von 30 bis 50 Prozent.“ lukas michlmayr Bürgermeister

Insgesamt investiert die Gemeinde rund 22.000 Euro in das Digitalsystem und rund 5.000 Euro in die Videoüberwachung. Die Kosten für das Eingangstor übernimmt der Kletterverein, der das Projekt auch mitbegleitet hat. Umgesetzt werden soll es Ende März. Und es ist das erste Projekt, das im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses realisiert wird. „Wir haben es im Bereich Digitalisierung beim Land eingereicht und erwarten uns schon eine Förderung in der Höhe von 30 bis 50 Prozent“, betont Lukas Michlmayr.

Aufgrund dieser Umstellung wird es auch Veränderungen bei der Haager Familien-Card geben, die zum Eintritt ins Freibad und in den Tierpark berechtigt. „Die haben wir bisher immer selbst laminiert. Jetzt stellen wir auch diese auf ein Online-System mit eigenem Webshop um“, verrät der Bürgermeister. Abzuholen ist sie bei der Erstausstellung am Gemeindeamt. Um die Karte verlängern zu lassen, kann man sich künftig den Weg aufs Amt sparen, denn das wird in Zukunft auch online möglich sein. „Das bringt eine spürbare Entlastung für die Mitarbeiter“, ist Michlmayr überzeugt.

Und die Änderungen gehen eventuell sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt nämlich auch Überlegungen, so Michlmayr, das Freibad mit dem digitalen Eintrittssystem auszustatten. Eine Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden