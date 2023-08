Viel Spaß beim Wolfsbacher Ferienspiel

Beim diesjährigen Ferienspiel in Wolfsbach war wieder alles dabei, was Kindern im Pflichtschulalter Freude bereitet. Das Angebot der Union war mit drei verschiedenen Sportarten besonders reichhaltig: An den Tennis-, Fußball- und Beachvolleyball-Nachmittagen haben sich insgesamt 132 Kinder beteiligt und viel Spaß bei der Bewegung am oder mit dem Ball und auch auf einem Geschicklichkeitsparcours erlebt. Am Programm der Landjugend mit diversen Geschicklichkeitsspielen zeigten gar 77 Kinder Interesse, aber auch das spielerische Kennenlernen und Ausprobieren von Blasinstrumenten beim Musikverein, Tätigkeiten rund um das Feuerwehrwesen mit Zielspritzen oder auch die Exkursion des ÖAMTC zum Notarzthubschrauber waren besondere Highlights. Zuletzt galt es mit den Jägern aller drei örtlichen Jagdgesellschaften die Natur zu entdecken und einen Streifzug durchs Revier zu unternehmen, um Wissenswertes über Pflanzen und Tiere spielerisch zu erkunden.

Die örtlichen Vereine und Körperschaften betreuten somit insgesamt an die 400 Kinder an acht Nachmittagen, was die Gesamtorganisatorin Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer besonders freut: „Die Teilnehmerzahlen sind überwältigend, nun laden wir auch noch zum Angebot der Gemeinde selbst, also zur Abschlussveranstaltung des Ferienspiels am Samstag, 26. August, 16 Uhr, rund um das Schulgebäude ein, wo auch die Schlussverlosung im Rahmen des Gesundheitstages vorgenommen wird.“ An diesem Tag kann auch der Zubau der Schule besichtigt werden.