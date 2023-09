Vom Zielspritzen bis zum Nistkastenbau

Beim diesjährigen Ferienspiel in Wolfsbach war erneut alles dabei, was Kindern im Pflichtschulalter Freude bereitet: Die Sport-Union vermittelte Tennis-, Fußball- und Beach-Volleyball, die Landjugend forderte die Kinder mit diversen Geschicklichkeitsspielen heraus, der Musikverein lud zum Ausprobieren von Blasinstrumenten und die Feuerwehr zum Zielspritzen und zu Informationen über das Feuerwehrwesen. Als besonderes Highlight galt wieder die Exkursion des ÖAMTC zum Notarzthubschrauber nach Ybbsitz.

Keinerlei Aufwand scheuten die drei örtlichen Jagdgesellschaften, wobei bei einem Streifzug durchs Revier die Natur zu entdecken und Wissenswertes über Pflanzen und Tiere spielerisch zu erfahren war; der Nistkastenbau übertraf dann eigentlich alles. So betreuten die örtlichen Vereine und Körperschaften an acht Nachmittagen insgesamt an die 400 Kinder, was die Gesamtorganisatorin, Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer, besonders erfreute.