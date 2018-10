Über Wochen hinweg haben zwei entlaufene Luchse in Waidhofen/Ybbs und Umgebung für Unruhe gesorgt. Vergangene Woche wurde nun ein wichtiger Schritt in Richtung Happy End getan. Nachdem das Luchsweibchen „Cleo“ vor wenigen Wochen gefangen und im Tierpark Stadt Haag untergebracht wurde, konnte nun auch das Jungtier „Simba“ eingefangen werden.

„Reaktion der Tiere war sensationell“

„Die Reaktion der Tiere war sensationell. Als das Junge ins Gehege zum Muttertier gelassen wurde, sind beide sofort aufeinander zugegangen, haben sich freudig begrüßt und angefangen zu schnurren“, zeigt sich der zoologische Leiter des Tierparks Stadt Haag, Karl Auinger, erfreut.

Der zoologische Leiter des Tierpark Haag, Karl Auinger, kümmert sich um die Luchse. | Vogl

Positiv überrascht war er auch vom Zustand des Kuders (so werden männliche Wildkatzen genannt). Die Sorge, dass „Simba“ in der Abwesenheit der Mutter Hunger gelitten haben könnte, war groß. „Beide Luchse sind den Umständen entsprechend in guter Kondition. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Muttertier kurz zuvor noch einen Rehbock gerissen hatte“, so Auinger. Gefunden wurde der kleine „Simba“ dann auch in der Nähe des Rehbockes, mithilfe einer Lebendfalle konnte er schließlich eingefangen werden.

Derzeit sind die zwei Wildkatzen im alten Luchsgehege des Tierparks untergebracht. Auf Dauer können sie dort aber nicht bleiben, da es bereits einen Luchsbestand im neuen Luchsgehege gibt. „Gemeinsam mit Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer haben wir uns darauf geeinigt zu helfen und die Luchse vorübergehend bei uns im Tierpark aufzunehmen. Jetzt muss schnellstmöglich eine dauerhafte Unterkunft gefunden werden“, so Geschäftsführer und Bürgermeister Lukas Michlmayr.

Derzeit werden österreichweit und später bei Bedarf auch europaweit Tierparks und Zoos kontaktiert, um einen dauerhaften Platz für die zwei Wildkatzen zu finden. Die Suche gestaltet sich bisher allerdings noch etwas schwierig.

Suche nach dauerhafter Unterkunft läuft

So wurde etwa im Nationalpark Kalkalpen bereits angefragt, da dieser ein eigenes Luchsprogramm hat. Dort wurde allerdings abgelehnt, da die Luchse ursprünglich in Gefangenschaft großgezogen wurden und für das Luchsprogramm nur wilde Luchs geeignet seien. Laut Auinger hätten die beiden allerdings schon bewiesen, dass sie auch auf sich gestellt in der Wildnis zurechtkommen.

Eine konkrete Frist für die Dauer des Aufenthalts im Haager Tierpark gibt es jedenfalls nicht. Der für den Tierpark zuständige Stadtrat Johann Kogler hat dennoch schon ein Ziel gesetzt: „Noch wissen wir niemanden, der einen Bedarf an Luchsen hätte. Trotzdem hoffen wir, dass heuer noch ein Platz für die beiden gefunden werden kann.“