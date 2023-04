St. Valentin steht im Zeichen der Freundinnen

Der 5. Mai steht in St. Valentin wieder ganz im Zeichen der Freundinnen. Am sogenannten Freundinnentag bieten nämlich zahlreiche Betriebe entlang der Hauptstraße tolle Angebote und Aktionen. „Die Idee hinter diesem Tag ist es, den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen und eine schöne Zeit mit seinen Freundinnen zu verbringen“, erklärt Citymanagerin Doris Haider.

Die Geschäfte sind an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet und der Ausklang in der First Glass Bar mit einem speziellen Freundinnentag-Getränk ist gesichert. „Mit dem Freundinnentag wird ein Signal gesetzt, dass es wichtig ist, lokale Geschäfte zu unterstützen und unter dem Motto „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ können wir dazu beitragen, dass St. Valentin auch in Zukunft eine lebendige Einkaufsmeile bleibt“, betont Haider.

Viele kleine Geschäfte sind mit den Herausforderungen des Online-Handels konfrontiert und müssen kämpfen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Mit dem Freundinnentag sollen die Betriebe unterstützt werden und die Menschen ermutigt werden, auch in Zukunft vermehrt lokal zu kaufen. „Insgesamt ist der Freundinnentag eine großartige Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen, Spaß zu haben und dabei gleichzeitig etwas für den Erhalt des Einzelhandels in St. Valentin zu tun“, ergänzt Haider.

Die Betriebe lassen sich einiges einfallen, um den Freundinnentag zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Einige bieten beispielsweise spezielle Rabatte auf ausgewählte Produkte an, während andere kleine Geschenke für die Kundinnen bereithalten. Prosecco gibt es in jedem Geschäft.

