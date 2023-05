Standing Ovations für den Musikverein Erla

Der Musikverein Erla begeisterte am Samstagabend sein Publikum mit einem Frühjahrskonzert im neuen Veranstaltungszentrum Valentinum in St. Valentin. Unter der Leitung von Kapellmeister Klaus Riedl boten die Musikerinnen und Musiker ein buntes und anspruchsvolles Programm, das von klassischen Walzern und Polkas bis hin zu modernen Filmmusiken reichte.

Zu den Höhepunkten des Abends gehörten der berühmte Walzer “An der schönen blauen Donau” von Johann Strauss Sohn, der als inoffizielle Hymne Österreichs gilt, und die Filmmusik zum Kinofilm “The Greatest Showman”, die den Saal in eine bunte Zirkuswelt verwandelte. Auch die symphonischen Blasmusikwerke “The light stone” von Daniel Muck, das die historische Geschichte der Burg Liechtenstein erzählt, und “Hindenburg” von Michael Geisler, das die tragische Reise des berühmten Luftschiffs beschreibt, beeindruckten das Publikum mit ihrer Klangvielfalt und Dynamik.

Das Publikum dankte den Musikern mit stehenden Ovationen und tosendem Applaus für das großartige Konzert. Der Musikverein Erla bedankte sich mit zwei Zugaben für die fantastische Stimmung und den großen Zuspruch.

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Erla war aber nicht nur ein musikalischer Genuss, sondern auch ein gesellschaftlicher Anlass. Durch das Programm führten die charmanten Marketenderinnen Regina Sallinger und Theresa Alkin, die mit ihrer kurzweiligen Art die Hintergründe und Zusatzinformationen zu den Musikstücken erzählten.

Katharina Bauernberger und Regina Sallinger wurden als neue aktive Mitglieder im Musikverein begrüßt. Außerdem gab es an diesem Abend einige Auszeichnungen und Ehrungen für verdiente Mitglieder des Musikvereins Erla, die von Franz Mühlberghuber (Vorstandsmitglied der Bezirksarbeitsgemeinschaft Amstetten des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes), Bürgermeister Roman Kosta, Obmann Stefan Lettner und Jugendreferent Maximilian Nöhbauer vorgenommen wurden.

Katharina Bauernberger erhielt das Musikerleistungsabzeichen in Bronze auf der Querflöte für ihre erfolgreiche Übertrittsprüfung. Karl Schnetzinger wurde mit der Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange “50” für 50 Jahre aktive Musikausübung ausgezeichnet. Martin Riedl wurde mit der Ehrennadel in Bronze für seine Jugendarbeit und Tätigkeiten im Musikverein ausgezeichnet. Kapellmeister Klaus Riedl wurde ebenfalls mit der Ehrennadel in Bronze geehrt für seine bemerkenswerte Arbeit als Kapellmeister und musikalische Führung des Musikvereins.

Verdiente Mitglieder des MV Erla wurden im Rahmen des Konzerts geehrt. Foto: Fuchs

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.