Zwei neue Kapellmeister bei Musikverein Behamberg

Mit einem bunten Strauß an Melodien begrüßte der Musikverein Behamberg beim Frühjahrskonzert am Samstag und am Sonntag nach mehreren Zwangspausen den Frühling. Obmann Christoph Marquart konnte an beiden Tagen viele Besucher, Ehrengäste sowie Kapellmeister und Musikkameraden der Nachbarkapellen begrüßen.

Das Konzert mit einem abwechslungsreichen Programm eröffnete Kapellmeister Roman Prüller zum letzten Mal. Nach 31 Jahren als erfolgreicher Kapellmeister hat er sich entschieden, den Taktstock an die zwei jungen Kapellmeister Daniel Pairleitner und Peter Stockinger zu übergeben. Die ersten drei Stücke dirigierte Roman Prüller, dann erfolgte die offizielle Taktstockübergabe an seine Nachfolger. Durch das Programm führte Karin Tatzreiter mit lustigen Geschichten und Gedichten sowie Erklärungen der jeweiligen Stücke. Aufgrund des nicht enden wollenden Applauses schloss der Musikverein das Konzert erst nach zwei Zugaben ab.

Obmann Christoph Marquart blickte im Rahmen des Konzerts auf Roman Prüllers musikalischen Lebenslauf zurück. Prüller kam 1977 zum Musikverein, wurde 1986 Kapellmeisterstellvertreter und 1991 Kapellmeister. Marquart betonte in seinem Rückblick Prüllers Leistungen, seine Fähigkeiten als Kapellmeister und seine Jugendarbeit, bei der er immer für den passenden Nachwuchs gesorgt hatte.

Ehrung von Gemeinde und NÖ Blasmusikverband

Für all diese Verdienste wurden dem scheidenden Kapellmeister einige Ehrungen zuteil. Bürgermeister Karl Stegh überreichte ihm das Ehrenzeichen in Gold der Gemeinde Behamberg, wofür es einen einstimmigen Beschluss im Gemeinderat gab. Stegh bedankte sich für Prüllers Beitrag im kulturellen Leben der Gemeinde und wies auch darauf hin, dass der Musikverein Behamberg mit fast 100 Mitgliedern zu den größten Musikkapellen im Bezirk zählt. Bezirksobmann Harald Weidinger überbrachte die Glückwünsche des NÖ Blasmusikverbands und überreichte die Ehrennadel in Gold des NÖ Blasmusikverbandes. Vom Musikverein wurden Roman Prüller und Gattin Walpurga mit einen dreitägigen Aufenthalt in Wien inklusive Besuch des Neujahrskonzertes 2023 beschenkt.

Prüllers Nachfolger als Kapellmeister sind Träger des goldenen Jungmusiker-Leistungsabzeichens und sammelten bei der Militärmusik wichtige musikalische Erfahrungen. Derzeit besuchen Peter Stockinger und Daniel Pairleitner die Kapellmeisterausbildung an der Landesmusikschule in Steyr.

