Musikverein Haidershofen überreichte musikalischen Frühlingsstrauß

Dem erneuten Wintereinbruch zum Trotz begrüßten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Haidershofen am vergangenen Samstag den Frühling auf musikalische Art und Weise. In der gut besetzten Turnhalle der Mittelschule konnte Obmann Max Weindlmayer viele Ehrengäste, Musiker der umliegenden Kapellen sowie zahlreiche Besucher beim Frühlingskonzert willkommen heißen.

Unter der Leitung von Kapellmeister Christian Schick, der den Musikverein seit Sommer 2021 musikalisch leitet, konnten sich die Musikanten nach der langen Corona-Pause wieder musikalisch entfalten und austoben. Nach einem fulminanten Beginn mit dem Eröffnungsstück „Praevius“, folgte das Meisterstück des neuen Kapellmeisters: „Prinzession Mononoke“. Peter Muhr führte gekonnt mit Witz und Schmäh durch das Programm und brachte das Publikum mit humorvollen Anekdoten und lustigen Gedichten zum Lachen. Beim Stück „Mazurka“, einem Harfensolo mit Orchesterbegleitung, konnte Anna Lena Killinger auf ihrer Harfe brillieren.

Nach der Pause ging es mit dem Jugendblasorchester des Musikschulverbands Behamberg- Ernsthofen-Haidershofen, den Coolphonikern, unter der Leitung von Musikschuldirektor Dietmar Winkler weiter. Das Jugendblasorchester gab zwei Stücke zum Besten und erntete dafür großen Applaus vom Publikum. Danach folgte wieder der Musikverein Haidershofen in der zweiten musikalischen Halbzeit.

Zwischendurch erfolgten auch die Ehrungen und Auszeichnungen der Musiker. Für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand wurde Alt-Obmann Johann Fürst geehrt, der krankheitsbedingt aber nicht anwesend sein konnte. Die offizielle Überreichung wird beim nächsten Konzert nachgeholt. Unter anderem ging die Ehrenmedaille in Gold für 40-jährige aktive Musikausübung an Erwin Wagner und die goldene Ehrenmedaille mit Zusatzspange für 50-jährige aktive Musikausübung an Karl Brandstetter.

Mit den Stücken „Golden Swing Time“ und „The Eighties Flashback“ dirigierte Altkapellmeister Helmut Mühlberger ein letztes Mal zwei Stücke. Unter Standing Ovations verließ Mühlberger danach die Bühne.

