Kammerorchester Haidershofen mit neuem Dirigenten

Zahlreich versammelte sich das treue Konzertpublikum am Sonntag in der Mittelschule Haidershofen, um die Klänge des Haidershofner Kammerorchesters bei der „Frühlings-Matinee“ zu genießen. Ein letztes Mal stand dabei Ernst Kronsteiner als Dirigent vor dem sinfonisch besetzten Klangkörper und ihm wurde in einer humorvollen wie auch berührenden Laudatio von Till Mairhofer für seinen 25-jährigen ehrenamtlichen Einsatz gedankt.

Sein würdiger Nachfolger, Karlheinz Heimberger, ernannte ihn zum Ehren-Dirigenten des Kammerorchesters, freute sich über die geplante weitere Zusammenarbeit und übernahm schließlich nach den ersten beiden Werken das Dirigenten-Pult. Zu hören waren die mitreißenden Melodien aus der Ouvertüre zur Oper „Patience“ von A. Sullivan, das Klarinettenkonzert in f-Moll von C. M. v. Weber, überzeugend gespielt von der jungen Solistin Maria Peritsch, die L´Arlesiénne-Suite Nr. 1 von G. Bizet sowie mystisch-dramatische Filmmusik aus „Harry Potter“ von J. Williams. Herbert Pauli führte als Moderator informativ und kurzweilig durch das Programm.

Die wöchentliche Probenarbeit und das Engagement der zahlreichen Musikerinnen und Musiker aus der Region rund um Haidershofen wurde schließlich ausgiebig vom Publikum mit Standing Ovations belohnt. Die Agape wurde genutzt, um auf das gelungene Konzert anzustoßen. Das Kammerorchester ist am 25. Juni sowie am 21. Oktober jeweils abends in der Stiftskirche Garsten wieder zu hören – eine kulturelle Bereicherung für die Region!

Das Haidershofner Kammerorchester begeisterte die Zuhörer in der Mittelschule. Foto: Hofer

