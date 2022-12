Gemeindeamt Haidershofen ist jetzt energieautark

Werbung

Haidershofen verbraucht rund 400 Megawattstunden Strom im Jahr. Alleine ein Viertel davon wird in der Kläranlage zur Abwasserreinigung verbraucht. Mehr als 100 Megawattstunde Strom pro Jahr produziert die Gemeinde mit Photovoltaikanlagen selbst, womit Haidershofen im Spitzenfeld in ganz Österreich liegt. Vergangene Woche wurde nun ein weiterer Meilenstein gesetzt.

Zusätzlich zum Feuerwehrhaus in Brunnhof ist nun auch am Gemeindeamt ein 60 Kilowattstunden Lithiumionen-Eisen-Phosphat-Stromspeicher im Einsatz. Der Strom, der am Dach des Gemeindeamtes über die Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 33 Kilowattstunden produziert wird, kann damit am Gemeindeamt eingesetzt werden und trägt dazu bei, dass das Gemeindeamt bilanziell stromautark geführt werden kann.

Gemeinde erzeugt ein Viertel des Stroms selbst

„Die Strompreissteigerungen bringen auch die Gemeinde unter starken Druck. Wir rechnen im nächsten Jahr mit einer Verdreifachung des Strompreises und somit mit Mehrkosten von rund 120.000 Euro“, stellt Bürgermeister Michael Strasser klar. Der Gemeinde kommt aktuell zugute, dass man bereits in der Vergangenheit sehr stark auf erneuerbare Energien gesetzt hat. „Haidershofen ist die photovoltaikreichste Gemeinde Niederösterreichs und wahrscheinlich auch Österreichs. Wir können ein Viertel unseres Stroms selbst durch unsere Photovoltaikanlagen erzeugen. Mit dem neuen Stromspeicher und der Photovoltaikanlage am Gemeindeamt können wir unsere Amtsstube stromautark betreiben und gleichzeitig sind wir auf einen Blackout vorbereitet“, freut sich der Ortschef über den neuen Stromspeicher am Gemeindeamt. Im Falle eines längeren Stromausfalles ist damit das gesamte Gemeindeamt inklusive der Tagesbetreuungseinrichtung notstromversorgt und somit bestens für einen Ernstfall vorbereitet.

Aktuell wird der Speicher nicht unter 25 Prozent entladen, damit er jederzeit notstromfähig ist. Zur kompletten Krisenvorsorge wäre der Akku auch mittels mobilem Notstromaggregat aufzuladen. „Ich bin froh, dass der Gemeinderat und auch der Bürgermeister hier so weit vorausschauen und dass wir diese Lösung einstimmig im Gemeinderat beschlossen haben. Damit sind wir vielen Gemeinden weit voraus“, erklärt Amtsleiter Christian Perndl, dem der Speicher ein großes Anliegen war.

