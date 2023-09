Malerei als Sprache in Wolfsbach

Geometrische Fragestellungen und die Umsetzung digitaler Oberflächen durch das Medium Malerei sind zentrale Themen in den Arbeiten von Gabi Mitterer, die in Wolfsbach lebt und arbeitet. Ihre Werke bestechen mit exquisiten Farbtönen, strahlen Wärme und Kühle aus und führen in oftmals paradoxe Scheinformen. In der Ausstellung „Second Stop“ im Österreichischen Kulturforum Bratislava zeigt sie Arbeiten aus der vielteiligen Serie „geofäß“, wo sie mit den Begriffen Geometrie und Gefäß im Sinne von Behältnis sowie der versorgenden Funktion etwa eines Blutgefäßes spielt.

Linie und Raumkörper treffen hier aufeinander, ja sie treten auch farblich in Verbindung, um sich zu einer Art Gefäß zu vereinen. Konstruiert aus konkreten geometrischen Formen, die schattiert sind oder Farbverläufe zeigen, die sich nach innen öffnen und auf den Blick auf ein unbestimmtes Dahinter freigeben oder erhaben erscheinen und aus dem Hintergrund hervortreten. Die wässrige Eigenschaft der Farbe trifft auf die streng konkrete Welt der Geometrie. Beide vereinen sich manchmal zu figürlich wirkenden Konstruktionen. Nicht nur geometrische Fragestellungen und die Umsetzung digitaler Oberflächen durch das Medium Malerei stehen im Zentrum ihres Schaffens, sondern auch die intensive Auseinandersetzung mit Farbe und Form. Bei der Eröffnung der Ausstellung, die viele Gäste anzog, würdigte man besonders ihre außergewöhnliche Bildersprache.