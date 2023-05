IMS St. Valentin bekam Besuch aus der Partnerstadt

Voller Freude durfte die 3c der IMS Langenhart die Schülerinnen und Schüler der Partnerstadt Pelhrimov begrüßen. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr wurden die Kinder und Lehrerinnen aus Tschechien an der Schule willkommen geheißen. Die 3c kann auf zwei sehr spannende Tage zurückblicken, in denen die Kinder beider Länder nicht nur ihre Englischkenntnisse verbessern, sondern vor allem internationale Freundschaften schließen konnten. Auf dem Programm stand unter anderem ein Musik- und Englischvormittag an der Schule, ein Besuch am Pöstlingberg zum „Zwergerl schneuzen“ und ein abenteuerlicher Ausklang im Jumpdome in Linz. Dieser Austausch hat sich zu einem besonderen Herzensprojekt der IMS Langenhart Schule entwickelt und die Schüler freuen sich schon sehr auf einen Gegen-Besuch in Tschechien nächstes Jahr.

