Die Landjugend Behamberg veranstaltete am Sonntag, 29. Juli, das Gebietspflügen. Diese Veranstaltung wurde zwar mostviertelweit veranstaltet, der Großteil der Teilnehmer kam jedoch aus dem Gebiet um Haag.

Nach einer Begrüßungszeremonie samt Heiliger Messe kam um 11 Uhr dann der Startschuss für den Pflügewettbewerb. Insgesamt gingen 18 Teilnehmer mit ihrem Gespann an den Start.

Drei Bewerb-Kategorien zur Auswahl gestanden

Tags davor, am Samstag, 28. Juli, wurde bei der Familie Nußbaumer bereits fleißig trainiert und die Einstellung der Pflüge überprüft sowie perfektioniert. In den Kategorien „Serienpflüge“, „Drehpflügen“ und „Beetpflügen“ wurden am Tag des Bewerbes schließlich Dinge, wie die Spaltfurche, der Zusammenschlag, die Furchenbildung, Krümelung und Furchenschluss, aber auch die Unterbringung des Bewuchses, das Einsetzen und Ausheben des Pfluges, die Spaltfurche sowie die Schlussfurche, das Keilprüfen und die Geradheit bewertet. Natürlich wurde dabei auch auf die Furchentiefe geschaut. Jedem Pflüger wurde dafür eine gewisse Fläche zugeteilt, die für die Bewertung der sechsköpfigen Jury am Ende bearbeitet werden musste. Für eine perfekte mechanische Abstimmung hatte jeder Pflüger selbst zu sorgen.

Die Liegenschaftsbesitzer Roswitha und Martin Innerhuber erhielten am Ende des Bewerbes für die Bereitstellung der Halle und der Grundstücke als Dankeschön einen Jausenkorb und einen Blumenstrauß. Für die floristische Mitgestaltung wurden anschließend Helga Tatzreiter und Ingrid Gneiger, Mütter von Sprengelfunktionärinnen, Blumen überreicht.

Von Landesbeirat Roman Erber und dem Bezirkssprengelleiter Michael Schwingenschlögl wurde die Siegerehrung durchgeführt, bei der Urkunden und Pokale übergeben wurden. Die drei Kategoriensieger dürfen nun zum Landesbewerb antreten.

Ein großes Lob gebührt in diesem Rahmen der Landjugend Behamberg, die für diese gut organisierte und durchgeführte Veranstaltung verantwortlich war. Auch für das leibliche Wohl war mit Koteletten, Grillwürsteln und Getränken bestens gesorgt. Die Landjugend freut sich über zahlreiche Besucher, die die Pflüger unterstützt haben.

Die Platzierungen

Die Sieger des Bewerbes nach den Kategorien geordnet:

Beetpflug:

1. Christian Haider

2. Stefan Mayer

3. Johannes Hagler

Serienpflüge:

1. Matthias Lampesberger

2. Martin Haselmayer

3. Stefan Frühwirt

Spezialpflüge:

1. Hannes Heigl

2. Sebastian Witzlinger und

außer Konkurrenz Leopold Aichinger, der bereits zur Weltmeisterschaft fahren kann