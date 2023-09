Gastronomin Mona Karan: Viele Gratulanten zum 40er

Als eines von einst nur sieben Häusern im Ortsgebiet von Wolfsbach hat das heutige Gasthaus Karan eine lange Tradition - die Geschichte der Fleischerei reicht gar bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Der Gastbetrieb selber ist nicht ganz so alt, um vieles jünger aber ist jedenfalls die derzeitige Besitzerin und heutige Wirtin Mona Karan, die als solche allseits beliebt ist und gern besucht wird. So stellte sich anlässlich ihres runden Geburtstages nicht nur Bürgermeister Josef Unterberger mit einem Geschenk seitens der Gemeinde ein, sondern waren neben den Verwandten auch die Stammtischrunde, die Dart-Spieler und sogar die „Bauchis“ zu Gast, die freilich ihrem Namen immer weniger gerecht werden.

Mona jedenfalls schaukelte auch an diesem Abend den Gastbetrieb mit viel Umsicht, gilt ihr doch die Gastfreundschaft als oberste Maxime. Sie pflegt stets einen freundlichen Umgangston, wenngleich sie im rechten Moment manchmal auf eine passende und der jeweiligen Situation geschuldete Pointe nicht ganz verzichten will und kann. Möge sie das alles auch zukünftig so halten!