Maria Spreitzer ist 102 Jahre alt

In der heuer anlässlich „1.200 Jahre Wolfsbach“ erschienen Festschrift kommen auch die drei mehr als 100-jährigen Wolfsbacher zu Wort, neben Maria Aichberger und Medizinalrat Alfred Moser also auch die überhaupt älteste von ihnen, Maria Spreitzer, die ehemalige Bäuerin vom Hof „Wies“ im Plankenboden. „Wenn ich so zurückdenke, möchte ich feststellen: Ich genieße noch immer – wie früher auch – die schöne Gegend bei uns, wo ich gelebt habe und noch immer leben darf. Wir mussten zwar hart arbeiten, aber es hat uns Freude bereitet, in gesunder Umwelt tätig sein zu dürfen. Ich sehe auch heute unseren Garten als kleines Paradies und halte mich dort gerne auf.“ Wenn sie dort auch keine Harke mehr verwenden kann, so versucht sie doch zumindest mit ihrer Gehhilfe oder einem Stecken in den Bewuchs aktiv einzugreifen; bis zum 98. Geburtstag hat sie sogar noch selbst ihr Auto gelenkt. Abt Petrus Pilsinger gab beim Geburtstagsbesuch seiner Freude darüber Ausdruck, dass die älteste Wolfsbacherin noch regelmäßig an Mittwochen zu den Gottesdiensten in die Pfarrkirche kommt. Kochen war und ist noch immer eine ihrer Leidenschaften, für diesbezügliche Fernsehsendungen zeigt sie nach wie vor Interesse. Das Stricken von Socken, Fäustlingen oder Handschuhen erledigt sie noch ohne Zuhilfenahme einer Brille. Seitens des Landes NÖ und der Bezirkshauptmannschaft Amstetten überbrachte Reinhard Aigner mit einer Ehrengabe die Glückwünsche und sprach der Jubilarin viel Lebensmut zu. Bürgermeister Josef Unterberger stellte sich mit einem Vitalkorb regionaler Lebensmittel ein. Vitalität bewies die jetzige „Ur-Uroma“ in der Geburtstagsrunde auch mit der Frage: „Kann ich was helfen?“ Daraufhin machte sie sich daran, die Mehlspeisen eigenhändig aus der Küche zu holen und zu servieren; sich hierfür gleichsam rechtfertigend stellte sie nur fest: „Man muss ja ein wenig in Bewegung bleiben!“ Gefragt nach einem Rat für die Jugend meinte sie: „Es ging uns auch früher nicht wirklich etwas ab; ich selber habe immer vieles sehr gerne getan! Der Jugend würde ich sagen: Folgt nicht immer nur dem Trend der Zeit, besinnt euch auf die christlichen Werte und bleibt zufrieden!“

Maria Spreitzer serviert mit 102 Jahren die Mehlspeise noch selbst! Foto: Penz