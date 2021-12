Neue Broschüre zur Geschichte Strengbergs

Bilder berühmter Persönlichkeiten, die in Strengberg zu Gast waren, und wichtiger Ereignisse, die sich im Ort abspielten, zieren auf Initiative von Vizebürgermeister Lukas Schatzl seit Anfang September den Stiegenaufgang im Strengberger Gemeindeamt. „Wir haben öfters gehört, dass man so lange braucht, bis man alles angeschaut und gelesen hat. Deshalb habe ich gemeinsam mit den Damen vom Gemeindeamt ein neues Projekt gestartet“, erklärt Schatzl.

ÖGK Anzeige Rauchfrei mit dem Onlinekurs der ÖGK

So wurden die Texte, Bilder sowie wichtige Gedichte und das Übernachtungsprotokoll von 1851 bis 1853 in eine handliche, 35 Seiten dicke Broschüre zusammengefasst. „Damit kann man sich die Texte in Ruhe durchlesen“, betont Schatzl. Die Broschüre ist im Infopoint im Erdgeschoß sowie am Gemeindeamt erhältlich. Außerdem ist eine digitale Version auch auf der Gemeinde-Homepage verfügbar.