Ukrainischer Schüler zu Gast in der HLW Haag

Werbung

Pavlo Makhnevetskyi ist 16 Jahre alt und mit seinen Angehörigen nach Österreich geflüchtet. Mit dem Auto konnten sie ihre Heimat in der Ukraine verlassen, kamen bis zur moldawischen Grenze und von dort, mit einigen Schwierigkeiten, mit dem Bus nach Österreich. In Haag fanden er und seine Familie Unterkunft. Seit knapp einem Monat besucht er auch die HLW Haag.

Bereits im Vorfeld hatte er viel Gutes über die Schule gehört, was seine bisherigen Erfahrungen auch bestätigen. So gibt es an der Schule viele Lehrer, die Dinge auf interessante Art und Weise erklären können, auch wenn man nur wenig Deutsch versteht, betont der ukrainische Schüler. Auch Schulleiter Reinhold Meyer ist um den Gastschüler bemüht: „Pavlos Situation ist nicht einfach, er musste vieles in seiner Heimat zurücklassen. Wir wünschen ihm alles Gute und dass sich die Situation für ihn positiv entwickelt.“

In der Schule ist Pavlo jedenfalls gut angekommen. Er betont, dass die Menschen in Österreich sehr hilfsbereit seien und er sich gut betreut fühle. Das beweist unter anderem auch sein Sitznachbar Tobias Haberl, Klassenkamerad im 4. Jahrgang, der den Neuankömmling im Unterricht tatkräftig unterstützt, unter anderem, wenn es um die Deutschkenntnisse geht.

Derzeit ist der ukrainische Gast in zwei verschiedenen Jahrgängen untergebracht und nimmt mittels maßgeschneidertem Stundenplan am Unterricht teil, etwa in Officemanagement, Netzwerkadministration oder im Deutschunterricht. Gefallen findet er an all diesen Fächern, allerdings würde er sich zwischen den Unterrichtsstunden mehr Pausen wünschen, denn der Schulalltag in der Ukraine sah doch anders aus. In seiner Schule begann der Unterricht erst um 9 Uhr und es gab maximal sieben und nicht wie in der HLW bis zu zehn Unterrichtseinheiten. Außerdem dauerten die Sommerferien drei Monate. In der Ukraine besuchte Pavlo ein Gymnasium, dessen Schwerpunkte Sprachen und Geschichte sind. Den Fachbereich der Ernährungswirtschaft und das Fach Religion kennt er als Unterrichtsgegenstände nicht.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.