Der Haager Tierpark ist seit Montag dieser Woche um eine Attraktion reicher. Nach einigen Verzögerungen ist das liebevoll im afrikanischen Stil gestaltete Gehege in der Nähe des Eingangsbereichs nun mit vier Erdmännchen besiedelt.

„Wir werden sie mit afrikanischen Temperaturen bei uns empfangen“, freute sich Tierpark-Stadtrat Johann Kogler im Vorfeld auf die Ankunft der quirligen Neuzugänge. Der zoologische Leiter des Tierparks, Karl Auinger, seine Assistentin Barbara Forstner und Johann Kogler selbst machten sich am vergangenen Samstag auf nach Leipzig, um von dort das Weibchen – die zukünftige Königin der Gruppe – in die neue Heimat im Mostviertel zu holen. Am Montag folgten dann die drei Männchen aus Linz.

In der ersten Woche werden sich die zur Familie der Mangusten zählenden Tiere noch im Innenbereich ihres Geheges aufhalten, um sich aneinander und an die Tierpfleger zu gewöhnen. Danach werden sie – ausgenommen bei ganz schlechtem Wetter – das ganze Jahr über im Freien zu bewundern sein.

„Ich glaube, dass die Erdmännchen zur Hauptattraktion werden. Die sind immer in Bewegung, da tut sich immer was“, erklärt Johann Kogler den Grund, warum man sich mit den bis zu 35 Zentimeter großen Tieren, die sich auch in der Werbung oder in Zeichentrickfilmen großer Beliebtheit erfreuen, einen lange gehegten Wunsch erfüllt hat.

Tierpark-Stadtrat Johann Kogler ist stolz auf die Erdmännchen-Anlage im afrikanischen Stil. In den selbst gebauten Termitenhügeln befinden sich Infrarotlampen, damit sich die Tiere im Winter aufwärmen können. | Vogl

Fast drei Jahre lang spielte man mit dem Gedanken, im Herbst des Vorjahres begann man dann mit der Besichtigung von vier deutschen Zoos. „Überall waren die Erdmännchen Besuchermagneten“, erinnert sich der Stadtrat. Die Haager suchten sich in der Folge jeweils das Beste der vier deutschen Erdmännchen-Anlagen heraus und setzten dies dann im eigenen Tierpark um.

Weil Erdmännchen bis zu sieben Meter tiefe Gänge graben, war eine Einfriedung aus Beton und ein Nirosta-Gitter notwendig, damit sie sich „nicht aus ihrem Gehege hinausbuddeln können“, schildert Kogler.

In Summe wurden auf dem zweihundert Quadratmeter großen Gelände sechshundert Tonnen Sand aufgeschüttet, was den Erdmännchen die Möglichkeit bietet, im 1,70 Meter hohen Sand ihre Gänge zu graben. Besonderer Blickfang in der neuen Anlage sind die drei Termitenhügel, die von den Mitarbeitern des Tierparks in rund hundert Arbeitsstunden selbst gebaut wurden.

Anlage wurde zur Gänze selbst gebaut

Die Termitenhügel erfüllen aber auch einen ganz besonderen Zweck. In ihrem Inneren befinden sich Infrarotlampen, damit sich die Erdmännchen aufwärmen können und somit auch im Winter in der Außenanlage bleiben können.

Insgesamt investierten die Mitarbeiter des Tierparks zwischen 1.500 und 2.000 Arbeitsstunden in die Errichtung der neuen Anlage, die man sich rund 300.000 Euro kosten ließ. „Das ist sicher unser aufwendigstes Gehege, aber ich finde, die Anlage ist uns sehr gut gelungen“, ist Johann Kogler stolz auf das Schmuckkästchen für die Erdmännchen.

Die Anlage in Haag wurde bei Weitem großzügiger gestaltet als die Vorbilder in Deutschland und ist auf maximal 15 Erdmännchen ausgelegt. „Wenn sich die Tiere sofort gut verstehen, dann gibt es vielleicht noch heuer Nachwuchs, ansonsten sicher nächstes Jahr im Frühjahr“, rechnet Johann Kogler angesichts einer Tragezeit von nur 77 Tagen und bis zu drei Würfen pro Jahr mit einer raschen Vergrößerung der Gruppe.

Mit der Eröffnung des Erdmännchen-Geheges fiel quasi auch der Startschuss für eine geplante Afrika-Anlage. „Da stehen wir aber erst ganz am Anfang der Planungsphase“, kann der Tierpark-Stadtrat noch nicht allzu viel verraten. Was ihm vorschwebt, ist eine gemeinsame Anlage für Zebras, Antilopen und Nashörner, bei der die Tierarten bei Bedarf aber auch getrennt werden können.

Konkreter als die Afrika-Anlage sind hingegen fünf neue Stallungen, die noch heuer fertiggestellt werden. Zwergesel, Mähnenspringer, Damhirsche, Mufflons und Zackelschafe erhalten um rund 60.000 Euro ein neues Zuhause.