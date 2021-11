Strengberg: Nur ein kleines Fest zum 990er

Am 20. Oktober 1031 weihte Bischof Berengar von Passau die „ecclesia abbücke sancti Quirini in vico Chrebezbach nuncupao sita“, die heutige Pfarrkirche von Strengberg. Dieser Tag gilt als Gründungstag der Pfarre und der Gemeinde Strengberg. Daher fand am vergangenen Samstag die 990-Jahr-Feier in Strengberg statt.

Aufgrund der angespannten Corona-Situation wurde das Programm für die Feier etwas gekürzt und angepasst. So fand um 19 Uhr in der Kirche ein Festgottesdienst statt, der durch einen geschichtlichen Beitrag ergänzt wurde. Dabei erörterte Vizebürgermeister Lukas Schatzl in einem kurzen Vortrag die wichtigsten Eckpunkte in der Geschichte Strengbergs. Ebenso trugen Raphael Grafetsberger, Hannah Guhsl und Valentina Haslinger Gedichte über Strengberg, dessen Pfarrkirche und dessen Wappen vor. Neben dem Altar waren zudem das Strengberger Wappen, die Ernennungsurkunde sowie die Urkunde aus dem Jahr 1011, in der die Übergabe der Besitzungen von Kaiser Heinrich dem Zweiten an das Kloster Tegernsee beschrieben wird, aufgestellt.

Pfarrer Helmut Prader, Kaplan Josef Madanu und Johannes Pölzl hielten die Messe. Gemeinsam mit dem Chor Strengberg wurde das alte sowie das neue Strengberger Heimatlied gesungen. Hermann Rafetseder, der das Heimatlied 1975 erstmals vertonte, spielte dabei auf der Orgel. Am Ende des Festgottesdienstes wurden Kerzen und Fackeln entzündet.