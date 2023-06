Beschluss für Bürgerbeteiligungsprozess

Mit der Gemeinderatssitzung vom 12. Juni wurde das Kurzkonzept für den Einstieg in die NÖ Landesaktion Gemeinde21 einstimmig beschlossen. Ab 1. Jänner 2024 befindet sich die Gemeinde Weistrach in einem Bürgerbeteiligungsprozess und kann in den kommenden vier Jahren konkrete Projekte gemeinsam mit der Bevölkerung entwickelt und umsetzen. Bereits am 13. Mai fand hierzu ein erster Workshop im Veranstaltungszentrum Weistrach statt.

„Bereits der Auftakt-Workshop Mitte Mai hat uns gezeigt, dass das Interesse an einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung groß ist. Viele Gemeindevertreter, Obleute und Mitglieder von unzähligen Vereinen und Feuerwehren sowie Vertreter der Pfarre waren bei dieser vierstündigen Sitzung an einem Samstagvormittag anwesend. Dieser Andrang hat uns sehr gefreut und motiviert“, so die Initiatoren der Veranstaltung Sebastian Payrleitner und Klaus Pickl.

Im Workshop wurde der Mehrwert der NÖ Landesaktion Gemeinde21 durch eine Regionalberaterin der NÖ.Regional den Anwesenden zugetragen. Zusätzlich wurden über die vergangene Phase der Dorferneuerung, welche von 2010 bis 2014 einige erfolgreiche Projekte initiierte, sowie über die Stärken und Schwächen der Gemeinde diskutiert.

Mit der Landeskation Gemeinde21 soll an die Erfolge der Dorferneuerung angeknüpft werden. Das Programm ist als niederösterreichische Form der Lokalen Agenda 21 ein ideales Leitinstrument um mehr Lebensqualität in der Gemeinde zu erreichen. Nun geht es daran, die Bevölkerung aktiv in den Prozess einzubeziehen. Bereits im September wird der Fahrplan für die Bürgerbeteiligung fixiert – für Herbst sind bereits Aktionen geplant.