St. Pantaleon-Erla diskutiert über Vision für 2035

In der ersten Zukunftswerkstatt im Rahmen des Gemeinde21-Projektes, an der sich 34 Bürger beteiligten, wurden Ideen und Visionen für die Zukunft der Gemeinde diskutiert. Aufbauend auf den Ergebnissen der Bürgerbefragung berieten die Teilnehmer über verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten zu den Themen „Entwicklung der Ortskerne, Freizeit- und Kulturangebot, Klimaschutz, Mobilität und Jugend“.

So entstand im Laufe des Abends ein durchaus ehrgeiziges Bild für die Zukunft („Vision 2035“), das die Gemeinde St. Pantaleon-Erla als „attraktive, energieautarke Wohngemeinde in einer intakten Umwelt“ sieht, in der „Jung und Alt nicht nebeneinander, sondern miteinander wohnen und leben“.

Mit welchen Maßnahmen dieses hochgesteckte Ziel konkret erreicht werden soll, wird dann in der zweiten Zukunftswerkstatt am 17. November beim Rapidwirt weiter bearbeitet. Karl Öfferlbauer, Sprecher des Kernteams, freut sich jedenfalls über die rege Teilnahme und aktive Mitarbeit in der ersten Zukunftswerkstatt: „Meine Erwartungen wurden voll erfüllt. Besonders freut mich, dass auch die Jugend mit einer starken Gruppe dabei war und frische Ideen in die Diskussion eingebracht hat. Überhaupt wurde an diesem Abend viel diskutiert und der Blick weit nach vorne gerichtet“, freut sich Öfferlbauer schon auf die weitere Arbeit, „wo wir nun konkrete Ideen und Projekte für unsere Gemeinde entwickeln werden.“