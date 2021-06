In der Vorwoche fiel nach einem Hearing die Entscheidung: Katrin Giritzhof er (42) wird Rudolf Mitter (60) als Amtsleiterin nachfolgen. Mit 1. Juli beginnt die Einarbeitungsphase, ab März wird Giritzhofer dann die Leitung übernehmen. Rudolf Mitter wird dann am 28. Februar seinen letzten Arbeitstag haben.

„Ich bin seit mittlerweile sechs Jahren in der Gemeinde tätig und durfte viele Erfahrungen in verschiedenen Abteilungen sammeln. Als der Posten ausgeschrieben wurde, war mir klar, dass ich mich bewerben möchte. Ich bin als Haagerin hier verwurzelt und es ist alles sehr stimmig, wie das Kultur- oder Freizeitangebot. Es macht Spaß, wenn man Teil dieser aufstrebenden Stadt sein kann. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und werde mich mit vollem Einsatz für die Haager Bürger einbringen“, erklärt Katrin Giritzhofer im NÖN-Gespräch.

Elf Bewerber meldeten sich nach Ausschreibung

Durchsetzen konnte sie sich gegen zehn weitere Bewerber. Für den Bewerbungsprozess beauftragte die Stadt Haag erstmals eine Personalfirma. „Weil ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass der Prozess bei einer so wichtigen Funktion in einer Stadt mit der Größe Haags offen und transparent durchgeführt wird. Die Amtsleitung in einer Gemeinde ist eine sehr wesentliche Tätigkeit und soll für viele Jahre weiter in guten Händen sein“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr.

Von den elf ursprünglichen Bewerbern blieben bis zur Vorwoche zwei übrig. Beide waren Damen. „Ein Gremium, in dem alle Parteien und die Personalvertretung dabei waren, hat sich dann nach dem Hearing für Katrin Giritzhofer entschieden. Am 22. Juli wird dann auch der Gemeinderat den entsprechenden Beschluss fassen. Ich bitte um Unterstützung und gehe von einer breiten Mehrheit aus“, unterstreicht Michlmayr.

Erstmals Frau an Spitze des Gemeindeamtes

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Amtsleiterin und werde auch „bei Fragen mit Rat und Tat zur Verfügung stehen“. Katrin Giritzhofer ist übrigens die erste Frau, die in Haag an der Spitze des Gemeindeamtes stehen wird. Sie zeigt sich erleichtert, der mehrmonatige Prozess sei sehr intensiv und anstrengend gewesen.

„Es war ja nicht nur die Bewerbung abzugeben, sondern auch mehrere Aufgaben auszuarbeiten und zu präsentieren. Natürlich zittert man und will es unbedingt schaffen. Jetzt ist es schön, wenn man sagen kann, man hat es geschafft!“, freut sich Giritzhofer.

Sie freue sich auf die Einschulungs- und Einarbeitungsphase in den kommenden Monaten, um die Abläufe und Prozesse kennenzulernen. Als Amtsleiterin wird Giritzhofer dann ab März 2022 den 70 Mitarbeitern vorstehen. „Ich werde diese intensive Zeit nützen, um mich bestmöglich vorzubereiten“, betont Giritzhofer.