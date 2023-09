Gemeinderäte und Gemeindebedienstete aus Wolfsbach, insgesamt 42 Personen - waren beim diesjährigen Gemeindeausflug am 19. August mit dabei, als es das nie in Betrieb genommene AKW Zwentendorf, das heute als Schulungsreaktor der Ausbildung deutscher Kraftwerkstechniker dient, zu besichtigen galt. Am Nachmittag stand dann noch eine Führung durch die Benediktinerabtei Melk auf dem Programm.