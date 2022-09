St. Valentin: Zentrum als Zankapfel

Gerüchte um einen Grundverkauf der Stadtgemeinde für ein Amazon-Logistikzentrum führen zu Kritik seitens der FPÖ. „Für die Freiheitliche Fraktion im Gemeinderat ist der Grundverkauf an einen Internetriesen strikt abzulehnen“, sagt FPÖ-Obmann Hannes Lugmayr.

Der Schutz heimischer Traditionsunternehmen sowie Klein- und Mittelbetrieben mit tausenden Mitarbeitern in der Kleinregion stehe für die FPÖ an erster Stelle. Für die Weiterentwicklung der Stadt bedürfe es eines Zuzugs von österreichischen Unternehmen, die hochwertige Arbeitsplätze mit fairer Bezahlung anbieten und ihre Steuerlast ordnungsgemäß in Österreich leisten. Außerdem vermutet die FPÖ, dass ein Logistikzentrum einen massiven Zuwachs an Verkehr mit sich bringen würde.

„Fordern den Stopp der Verhandlungen“

„Diese Firmenansiedlung darf nicht ohne die Zustimmung und zulasten der St. Valentiner Mitbürger ausfallen“, sagt Lugmayr. Daher fordere man einen sofortigen Stopp der Verhandlungen zwischen Grundkäufer und der Firma Amazon sowie eine Volksbefragung zu diesem Thema – noch in diesem Herbst.

Für FPÖ-Bezirksparteiobmann Alexander Schnabel unterstütze die SPÖ und Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr bei einer Umsetzung den internationalen Heuschreckenkapitalismus. „Das kommt einem Verrat am Valentiner Arbeiter gleich, der in Klein- oder Mittelbetrieben tätig ist“, poltert Schnabel.

Er sei auch enttäuscht, dass keine Reaktion seitens der ÖVP komme. Großkonzerne wie Amazon hätten schon mehrmals die Produktpalette von ortsansässigen Klein- und Mittelbetrieben adaptiert. „Als ‚angebliche Partei der Wirtschaft und Gewerbetreibenden‘ sollte die ÖVP wissen, dass heimische Betriebe ausgesaugt und teilweise sogar in den Ruin getrieben werden“, so Schnabel.

Für Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr ist eine Diskussion über ein mögliches Logistikzentrum verfrüht. In der dieswöchigen Gemeinderatssitzung (nach Redaktionsschluss) behandle man das Thema und diskutiere, ob man überhaupt in Richtung Logistikzentrum gehen möchte. Eine Entscheidung könnte geheim ausfallen.

„Es gibt eine Anfrage, mit der man sich als Gemeinderat beschäftigen muss“, führt Suchan-Mayr aus. Einem Ergebnis der Diskussionen möchte sie nicht vorgreifen, auch die Debatte über eine Volksabstimmung komme zu früh.

Auch ÖVP-Stadtrat Andreas Pum spricht von einem derzeitigen Abwägen. Von einer Tendenz, in welche Richtung es geht, will er nicht sprechen: „Im Vorfeld ist zu diesem Thema eigentlich nichts zu sagen. Wir setzen uns damit ausei nander, es wurde auch ein Amazon-Werk besichtigt.“

Bei der Diskussion über die nächsten Schritte gelte es abzuwägen, ob man die heimische Wirtschaft schädigt oder sie sogar fördert. Man müsse auch sehen, dass die Online-Versandzahlen massiv zunehmen. Und dort, wo ein Zentrum hinkommen könnte, ist nun einmal auch Betriebsgebiet. Da wird sich – bezugnehmend auf die Diskussion um die Verkehrsbelastung – früher oder später ein Betrieb ansiedeln.

Abwägen ist gefragt

