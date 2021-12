Haidershofen: Ein Budget mit Vorbehalt

Nachdem sie Corona-bedingt schon einmal verschoben wurde, ging die Gemeinderatssitzung am Montag der Vorwoche ohne Zuschauer im Kommunalzentrum in Vestenthal über die Bühne. Im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Jahres stand der Voranschlag für 2022.

„Das ist ein Vorbehaltsbudget. Es gibt die Botschaft des Landes, dass sowieso ein Nachtragsvoranschlag zu machen ist. Man kann ja jetzt nicht definitiv sagen, wie sich die Situation aufgrund von Corona entwickelt“, betont Bürgermeister Manfred Schimpl. Einige größere Projekte werden jedenfalls im nächsten Jahr umgesetzt.

So schlägt sich der Neubau des Kindergartens in Haidershofen ebenso mit 500.000 Euro zu Buche wie der Bau eines neuen Nahversorgers in Dorf an der Enns. Für die gemeinsam mit der Nachbargemeinde Behamberg errichteten Sportanlage, die im Frühjahr eröffnet wird, sind im Voranschlag noch 346.000 Euro vorgesehen.

Kanal- und Wasserabgabe um 10 Prozent erhöht

Der Gemeinderat hat auch eine Erhöhung der Kanal- und Wasserabgabe um jeweils 10 Prozent beschlossen, um eine Bedeckung für ein aufgenommenes Darlehen zu haben. „Die Wasserabgabe wurde zuletzt im Jahr 2018 erhöht, die Kanalabgabe 2010“, erklärt Schimpl. Auf der Tagesordnung stand auch der Beschluss eines Werkvertrags für Allgemeinmedizinerin Simone Bis. Sie übernimmt künftig die Arbeiten des ehemaligen Gemeindearztes wie die Totenbeschau oder Untersuchungen in Schulen und bei der Feuerwehr. „Das ist in unserem Sinne, dass wir das wieder haben“, betont der Bürgermeister.