Notstromaggregate für die Feuerwehren in Strengberg

Nur acht Punkte standen bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag auf der Tagesordnung. Einer davon war die Angelobung einer neuen Gemeinderätin. Nach dem Mandatsverzicht von Michael Hörsig (ÖVP) rückte Maria Schoder in den Gemeinderat nach.

Und die Neo-Gemeinderätin spielte auch bei einem weiteren Tagesordnungspunkt eine wesentliche Rolle. Der Gemeinderat beschloss nämlich ein Leitbild zur Dorferneuerung. Maria Schoder ist hier die designierte Obfrau, ihr Stellvertreter wird Amtsleiter Michael Stadler sein. Neu ist auch der Leitspruch, den sich die Gemeinde im Rahmen dieses Prozesses verpasst: Auf „Strengberg muss wachsen“ folgt nun „Strengberg–Miteinander–Füreinander“. Keine Überraschung ist es daher, dass man sich vermehrt um die Integration der Zugezogenen und die Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit kümmern will. Zudem hat man sich eine Zentrumsbelebung sowie den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien und Photovoltaik zum Ziel gesetzt. Die Lebensmittelnahversorgung will man erhalten, das Radwegenetz ausbauen und den öffentlichen Verkehr verbessern.

Sicherungsmaßnahmen beim Achleitnerbach

Um fit für die Zukunft und für ein eventuelles Blackout gewappnet zu sein, beschloss der Gemeinderat die Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrhäuser der Feuerwehren Strengberg und Thürnbuch-Au um rund 35.000 Euro bei der Firma IGP aus Strengberg. „Die Förderung vom Land beträgt für beide Aggregate 13.600 Euro“, informiert Bürgermeister Johann Bruckner.

Maria Schoder wurde als neue Gemeinderätin angelobt. Foto: privat

Beschlossen wurde auch der Gemeindebeitrag für die Sicherungsmaßnahmen beim Achleitnerbach. Im Bereich Stollnberger Gerstberg war es im August 2021 zu einer Verklausung gekommen, die zu Schäden an Straße und Böschung geführt hatte. „Nach einer Besichtigung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung ist die Errichtung eines Geschiebe- und Wildholzretentionsbeckens vorgesehen“, erklärt Bruckner. Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 50.000 Euro. 58 Prozent der Kosten übernimmt der Bund, 15 Prozent das Land und 27 Prozent, also 13.500 Euro, die Gemeinde. Umgesetzt wird das Projekt in den Jahren 2022 und 2023.

