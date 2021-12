St. Pantaleon-Erla: Voranschlag mehrheitlich beschlossen

Fast zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie ist in den Gemeinden noch immer Kreativität gefragt. Um bei der Gemeinderatssitzung kein Risiko einzugehen, ging diese in St. Pantaleon-Erla am vergangenen Mittwoch erstmals als Hybrid-Variante über die Bühne. So waren neun Gemeinderäte online zugeschaltet, der Rest hatte sich im Turnsaal der Volksschule eingefunden.

Im Mittelpunkt der „Sitzung in besonderer Form“, wie Bürgermeister Rudolf Divinzenz sie bezeichnete, stand der Voranschlag für 2022. Der Ortschef informierte, dass der Saldo im Finanzierungshaushalt ein Minus von 380.700 Euro aufweise und damit hier im Gegensatz zum Ergebnishaushalt die Einzahlungen die Auszahlungen nicht decken. Erfreulich sei jedoch, dass man die Schulden um 377.600 Euro reduzieren konnte. „Das Haushaltspotenzial beträgt 243.300 Euro. 2020 hatten wir da noch 400 Euro“, ergänzte Friedrich Auinger (ÖVP).

Diskussionsbedarf weckte der Voranschlag vor allem bei FPÖ-Gemeinderat Johann Schlögelhofer. Dass 60.000 Euro für einen Kindergarten in Weingarten im Ortsteil Erla vorgesehen seien, war ihm ein Dorn im Auge. „Wir haben sicher schon zehnmal ein Ansuchen für einen Spielplatz in Pyburg protokolliert. Da wurde nie etwas gemacht. Jetzt wird Erla wieder bevorzugt“, kritisierte er. Das sei so nicht richtig, konterte ÖVP-Parteiobmann Roman Kosta. „Der Spielplatz in Erla ist ein bekanntes Projekt. Das haben wir jetzt in den Voranschlag aufgenommen. In Pyburg gibt es kein Projekt. Das reicht daher nicht, um ins Budget aufgenommen zu werden“, stellte er klar.

Der Voranschlag wurde mehrheitlich angenommen. Schlögelhofer sowie vier SPÖ-Mandatare enthielten sich der Stimme. Der mittelfristige Finanzplan (2022-2026) wurde mit dem selben Votum bedacht.

Unstimmigkeiten über Dorfladen-Unterstützung

Unstimmigkeiten gab es auch über die Höhe der finanziellen Unterstützung für den Sonnenladen. 136.000 Euro der Gesamtinvestitionskosten von rund 196.000 Euro wurden vom Land als förderbare Kosten anerkannt. „Im Ausschuss waren alle der Meinung, dass das Projekt gefördert gehört. Es ist eine Aufwertung der Gemeinde“, begründete Friedrich Auinger, warum man den Dorfladen mit 15 Prozent der förderbaren Kosten unterstützen wolle. Ein Betrag, der den SPÖ-Gemeinderäten zu hoch war. „Wir sind in der Fraktion der Meinung, dass zehn Prozent ausreichen würden. Unser Vorschlag wären daher 13.600 Euro“, verkündete Angela Haider den Standpunkt der SPÖ. Der Gegenantrag der SPÖ fand dann keine Mehrheit. Der ursprüngliche Vorschlag mit 15 Prozent wurde – mit zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen von SPÖ-Mandataren – mehrheitlich angenommen.

Einstimmig beschlossen wurde hingegen ein Heizkostenzuschuss in Höhe von 150 Euro. „Im Westwinkel sind wir neben St. Valentin die Einzigen, die zusätzlich zum Zuschuss des Landes noch einen weiteren Zuschuss gewähren. Wir sind da im Westwinkel eine Vorreitergemeinde“, betonte Roman Kosta.

Einstimmig fiel auch der Beschluss der Verlängerung der Leader-Periode bis 2027 zu einem Mitgliedsbeitrag von zwei Euro pro Einwohner aus.