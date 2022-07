Drei Anläufe und eine Abänderung

Werbung

Die Tagesordnung versprach eigentlich kein Konfliktpotenzial. Dass es bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag trotzdem wieder einmal heiß her ging, dafür sorgte ein Punkt, der nicht auf der Tagesordnung stand: ein Dringlichkeitsantrag der „Liste für Haag“ betreffend die rund zwei Millionen Euro teure Sanierung des Bezirksgerichts, die im Jahr 2019 abgeschlossen wurde.

Hintergrund für den Dringlichkeitsantrag ist – wie schon beim Tierpark-Wirtschaftshof – der Verdacht des schweren Betrugs zum Nachteil der Stadtgemeinde Haag, der sich für Prüfungsausschuss-Obmann Thomas Stockinger nach Einsicht in die Dokumente erhärtete. „Bei den Rechnungen gibt es abermals massive Ungereimtheiten in der Höhe von mehreren zehntausend Euro. Es folgte von uns deshalb letzte Woche eine Anzeige bei der Polizei Haag“, erklärt der Bürgerlisten-Mandatar.

Jetzt rufe ich dich echt zur Ordnung. Wenn du jetzt behauptest, dass wir an einer Aufklärung nicht interessiert sind, ist das eine Ungeheuerlichkeit.“ ÖVP-Gemeinderat Georg Buchner zu Prüfungsausschuss-Obmann Thomas Stockinger

Obwohl es ein laufendes Verfahren gibt, wollte man dennoch einen Dringlichkeitsantrag zur Überprüfung der Causa einbringen. Der mit der Bauaufsicht der Umbauarbeiten betraute Planer sollte aufgefordert werden, fehlende Unterlagen nachzuliefern, die den Mitgliedern des Gemeinderats dann in digitalisierter Form zur Verfügung gestellt werden. „Ich will alle Pläne von der Baustelle haben, die wir ja bezahlt haben“, stellte Stockinger klar. Außerdem sollten – laut der ursprünglichen Fassung des Antrages – Angebote für gerichtlich beeidete Sachverständige eingeholt werden.

Verbaler Schlagabtausch, Vorwürfe und heftige Kritik

Bevor es überhaupt zur Abstimmung kam, ob man den Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung nimmt oder nicht, lieferte sich Stockinger heftige Wortgefechte mit einigen ÖVP- Mandataren. So hatte Konrad Mylius kritisiert, dass er als Mitglied des Prüfungsausschusses nicht gewusst habe, dass Stockinger zur Causa Gericht Unterlagen erhalten habe. Auch im Protokoll sei das nicht vermerkt.

Prüfungsausschuss-Obmann Thomas Stockinger. Foto: privat

„Spart euch die Schauspielerei. Du als ÖVP’ler willst mir was von Unterlagen sagen“, konterte Stockinger, der Bürgermeister Lukas Michlmayr ja vorwirft, die Unterlagen monatelang zurückgehalten zu haben. Dass ihm Michlmayr die Übergabe der Unterlagen via Whatsapp-Nachricht angekündigt hatte, erwähnte Stockinger zuerst nicht. „Bei dir heißt das ja nicht, dass man das wirklich kriegt. Was du schreibst und sagst, hat für mich nicht mehr viel Wert“, erklärte er dann auf Michlmayrs Nachfrage. Nicht protokolliert sei die Übergabe der Dokumente laut Stockinger deshalb, weil diese erst nach der Sitzung des Prüfungsausschusses stattgefunden habe.

Nach drei Abstimmungen auf der Tagesordnung

Kurios verlief dann die Abstimmung. Beim ersten Anlauf waren nur die Mandatare der Bürgerliste sowie Georg Buchner und Gerold Strigl von der ÖVP für die Aufnahme auf die Tagesordnung. Beim zweiten Versuch hob auch ÖVP-Stadtrat Martin Tojner seine Hand, merkte aber an: „Die Unterlagen müssen da sein. Wenn wir aber den Satz mit den gerichtlich beeideten Sachverständigen noch rausnehmen, dann tun wir uns leichter mit dem Abstimmen.“ So plädierte bei der dritten Abstimmung dann doch noch die Mehrheit für die Aufnahme.

Bei der Behandlung des Dringlichkeitsantrages machte Bürgermeister Lukas Michlmayr dann deutlich, dass er der Forderung, sämtliche Unterlagen allen Gemeinderäten zugänglich zu machen, skeptisch gegenüberstehe. Schließlich handle es sich um Beweismittel in einem laufenden Verfahren. „Ich möchte keinen Amtsmissbrauch haben bei einem anhängigen Verfahren“, kündigte er an, die Rechtmäßigkeit der Übermittlung der Unterlagen vom Land prüfen zu lassen. „Seit wann darf ich Rechnungen nicht anschauen“, verstand Stockinger Michlmayrs Vorsicht nicht. Da platzte auch ÖVP-Stadtrat Johann Kogler der Kragen. „Weißt du, ob das jeder zu Hause haben darf? Darf sich der Bürgermeister nicht absichern? Schließlich gibt es ja Leute, die ihn anzeigen“, konnte er sich einen Seitenhieb auf frühere Aktivitäten der „Liste für Haag“ nicht verkneifen.

Schließlich einigte man sich darauf, den Dringlichkeitsantrag dahingehend abzuändern, dass man dem Planer eine Frist bis Ende August einräumt, um die Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Sollte es rechtlich möglich sein, werden die Unterlagen digitalisiert und dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Und dies gleich im ersten Anlauf.

Tragödie statt Komödie

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.