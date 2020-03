Karl Huber (ÖVP) wurde bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstagabend erneut zum Bürgermeister von Ernsthofen gewählt – mit 17 von 21 Stimmen. Für Huber steht die kommende Gemeinderatsperiode ganz im Zeichen der „Zusammenführung von Projekten des Raumes mit Projekten des Lebens“, wie er sagt.

Konkret spricht Huber dabei die anstehenden oder bereits in Bau befindlichen Wohnbauprojekte und die Integration der Zuzügler an. So ist neben dem Wikinger-Wohnbauprojekt, das betreutes und junges, leistbares Wohnen in einem Gebäudekomplex vereint, etwa die Erweiterung des Kindergartens um eine vierte Gruppe geplant. Im selben Gebäude wie diese vierte Kindergartengruppe werden von einer Genossenschaft Wohnungen errichtet.

Wohnungen sind auch am Standort des ehemaligen Personalhauses der Ennskraftwerke geplant. „Dort wollen wir ein Generationenwohnen mit Tages- und Pflegebetreuungseinrichtung integrieren. Da schauen wir uns jetzt Beispiele in anderen Gemeinden an“, erklärt der Bürgermeister.

Darüber hinaus wurde noch ein Haus angekauft, das dann mit entsprechendem Zubau für die Hausärztin zur Verfügung stehen soll. „Das sind die geplanten Projekte. Da geht‘s jetzt auch darum, zu schauen, verkehrssichere und barrierefreie Wege von den Wohnprojekten ins Ortszentrum herzustellen“, erklärt Bürgermeister Karl Huber weiter.

Neben den Bauprojekten soll außerdem noch eine Sozialstudie erstellt werden, die aufzeigt, wie man die Zuzügler bestmöglich ins Gemeindegeschehen integrieren kann. „Wir möchten alle Ernsthofner sozial vernetzen und besonders für die Zugezogenen etwas tun“, erläutert der Ortschef.

„Möchten Ernsthofner sozial vernetzen“

Bei der konstituierenden Sitzung wurde es nach der Wahl des Gemeindevorstands schließlich noch bei der Vizebürgermeisterwahl spannend: Die Bürgermeister-Partei ÖVP stellte Johann Saffertmüller für das Amt auf. Die SPÖ, gestärkt mit einem zusätzlichen Mandat seit der Gemeinderatswahl, stellte mit Manfred Gaßner ihren eigenen Vizebürgermeisterkandidaten. Bei der Wahl ging schließlich mit der Stimmenmehrheit von elf Stimmen der geschlossenen ÖVP erneut Johann Saffertmüller (ÖVP) als Sieger und somit als Vizeortschef hervor.

In den Prüfungsausschuss gewählt wurden vonseiten der ÖVP Patrizia Leutgeb, Thomas Königshofer und Maximilian Buchinger sowie von der SPÖ Josef Dolzer und Christian Kremser.