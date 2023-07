„Liste für Haag“ zog aus dem Gemeinderat aus

Bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag stand als letzter Punkt des öffentlichen Teils eine Wirtschaftsförderung für die HC Beteiligungs GmbH auf der Tagesordnung. Dass diese von der „Liste für Haag“ nicht goutiert wird, dafür gab es im Vorfeld keine Hinweise. „Im Stadtrat wurde darüber nicht diskutiert. Auch die Liste war einstimmig dafür, dass die Förderung auf die Tagesordnung kommt“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. In der Sitzung gipfelte der Protest der Bürgerliste dann aber im Auszug aus dem Gemeinderat.

Geplant war ursprünglich, dem Unternehmen eine bereits vor zehn Jahren bezahlte Aufschließungsabgabe von rund 61.600 Euro zurückzuzahlen beziehungsweise zu fördern. „Damit waren wir nicht einverstanden, da es seit 2018 eine ausgearbeitete Richtlinie für die Berechnung der Wirtschaftsförderung gibt und sich dadurch eine niedrigere Summe ergeben würde“, begründeten die Mandatare der „Liste für Haag“ ihren drastischen Schritt. Laut Bürgermeister Michlmayr beträgt die Differenz rund 30.000 Euro.

Michlmayr: „Darüber kann man sicher diskutieren“

Dass man dem Unternehmen trotzdem die höhere Förderung zugestehen wollte, hat vor allem einen Grund: „Das war der letzte Fall im Betriebsgebiet. Die Überlegung war, dass wir alle gleich fördern, aber darüber kann man sicher diskutieren“, erklärt der Stadtchef. „Ich will keine Zwei-Klassen-Gesellschaft“, hatte auch ÖVP-Gemeinderat Georg Buchner in der Sitzung erklärt, warum in diesem Fall die neuen Förderungsrichtlinien nicht zum Tragen kommen sollten. Ein Argument, das die Bürgerliste aber nicht vom Auszug abhielt. Der Gemeinderat war daher nicht mehr beschlussfähig, weshalb Bürgermeister Lukas Michlmayr daraufhin die Sitzung beendete.

Weil die Bürgerlisten-Mandatare danach wieder in den Sitzungssaal kamen, herrschte kurze Zeit Ratlosigkeit, ob die Sitzung doch noch fortgesetzt werden könne. Schließlich standen im nichtöffentlichen Teil drei wichtige Personalbeschlüsse an. Um sich abzusichern, setzte sich Michlmayr mit der Rechtsberatung des NÖ Gemeindebundes in Verbindung. „Da hat zum Glück wer abgehoben und ich habe die Auskunft bekommen, dass wir die Sitzung wieder aufnehmen können“, informiert der Stadtchef.

Die Wirtschaftsförderung für die HC Beteiligungs GmbH könnte in der nächsten Sitzung im Herbst erneut behandelt werden. Ein Ansuchen laut Richtlinien liege nämlich vor, erklärt Bürgermeister Michlmayr.