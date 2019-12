Die SPÖ geht mit großen Zielen in die Gemeinderatswahl Ende Jänner. „Unser absolutes Wahlziel ist klar: Wir wollen zwei Mandate dazugewinnen und uns das Amt des Vizebürgermeisters zurückholen“, hat sich das Team rund um Spitzenkandidatin Hermine Freitag viel vorgenommen. „Auch die Großen in der Gemeindepolitik brauchen eine Kontrolle und diese Kontrolle werden wir sein“, ist das SPÖ-Team überzeugt. Mit dem Ziel, den Vizebürgermeister wieder zurückzuholen, sorgt die SPÖ jedoch für einigen Gesprächsstoff, denn einen zweiten Vizebürgermeister gibt es seit der letzten Gemeinderatswahl auf Initiative der „Liste für Haag“ nicht mehr.

Martin Stöckler, dem dieses Amt eigentlich zugestanden wäre, hatte darauf verzichtet. „Dadurch hat die Gemeinde in der letzten Legislaturperiode rund 29.000 Euro gespart. Unser Wunsch, dieses Geld der Haager Bevölkerung zu Gute kommen zu lassen – etwa in Form eines Calisthenics-Parks – ist aber leider noch nicht in Erfüllung gegangen“, erklärt Stöckler. Die Einsparung komme dadurch zustande, weil der zweite Vizebürgermeister ja keine zusätzlichen Aufgabenbereiche habe, sondern ein normales Ressort wie jeder andere Stadtrat auch, aber trotzdem höher bezahlt werde.

privat Martin Stöckler verzichtete 2015 auf das Amt des zweiten Vizebürgermeisters.

„Es haben sich also für die Gemeinde keine Nachteile, sondern nur finanzielle Vorteile durch unsere Einsparung ergeben“, erläutert Stadtrat Stöckler. Sollte die „Liste für Haag“ auch diesmal wieder zweitstärkste Fraktion werden, „bleiben wir selbstverständlich bei dieser Entscheidung. Wir würden auch gerne den Stadtrat verkleinern und selbst auf einen Stadtrat verzichten. Dazu braucht es aber die Zustimmung der anderen Fraktionen“, betont Stöckler. Vergleichbare oder sogar größere Städte in Oberösterreich hätten, so Stöckler, sechs bis sieben Stadträte, Haag habe zehn.

Den Stadtrat zu verkleinern, kann sich auch Bürgermeister Lukas Michlmayr vorstellen. „Wir sind natürlich bereit, die Strukturen zu durchleuchten. Wenn es ein Einsparungspotenzial gibt, dann werden wir es nutzen“, erklärt der Stadtchef. Schließlich habe man in der zu Ende gehenden Periode auch schon die Zahl der Ausschüsse um einen Ausschuss verringert. Der Idee, den zweiten Vizebürgermeister wieder einzuführen, steht Michlmayr aber weniger positiv gegenüber. „Wir sind für Gespräche bereit, aber das ist nicht unser Hauptziel“, stellt er klar. „Wenn wir davon reden, die Strukturen zu verschlanken, dann passt das nicht zusammen.“

Die ÖVP hält bei 16 Mandaten, die „Liste für Haag“ und die SPÖ bei jeweils sechs Mandaten.