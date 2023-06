Bürgermeister tourte mit Volksschülern durch Haidershofen

Neben einem Besuch am Gemeindeamt erklärte der Bürgermeister den Kindern die grundlegenden Aufgaben der Gemeinde und auch ihre Geographie und Struktur. Zu Fuß ging es dann zum Kommunalzentrum, wo die Kinder eine Führung im Musikheim bekamen. Drei Musikanten gaben den Kindern ein paar Stücke zum Besten, und sie konnten selbst ein paar Instrumente ausprobieren. Mit dem Bus wurde der höchste Punkt von Haidershofen in Sträußl erkundet und die Wasserversorgung von Haidershofen anhand der Wassergenossenschaft Tröstlberg erklärt. Vorbei an der Firma Max Lochboden über das Gebiet Glinzing ging es dann nach Brunnhof.

Eis zum Abschluss

Die FF Brunnhof unter der Anleitung von Kommandant Andreas Oberleitner zeigte den Kindern die Funktion von verschiedenen Feuerlöschern bzw. wie man brennendes Speiseöl richtig löscht. Auch ein Besuch der Kläranlage in Hainbuch durfte nicht fehlen. „Es ist mir wichtig, dass die Kinder das gesamte Gemeindegebiet kennenlernen. Oft sieht man gar nicht, was die Gemeinde alles leistet - von der Kläranlage bis zur Wasserversorgung, vom Kindergarten bis zum Friedhof. Die Gemeinderundfahrt soll den Kindern die Gemeinde mit all ihren Facetten näher bringen“, freut sich Bürgermeister Michael Strasser über die gelungene Ausfahrt. Zum Abschluss wurde noch der Ortsplatz besichtigt. Ein Eis beim Spar-Markt Mrach in Haidershofen durfte nicht fehlen.