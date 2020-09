Landeshauptfrau-stellvertreter Franz Schnabl war in der Vorwoche zu Gast in Ennsdorf. Bürgermeister Daniel Lachmayr und Vizebürgermeister Walter Forstenlechner präsentierten ihm bei diesem Besuch die letzten Projekte und besprachen die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde.

So stand neben der neuen Arztpraxis vor allem der gemeinsame Standort für alle Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes sowie alle Gerätschaften des Wasserdienstes im Mittelpunkt von Schnabls Besuch. „Synergien zu nutzen und Projekte mit dem Blick aufs große Ganze anzugehen, ist der zentrale Gestaltungsauftrag für alle Gemeindevertreter“, betonte Lachmayr.

Sorgenfältchen kann in Zeiten der Coronakrise jedoch keine Gemeinde verbergen. So beträgt der Einbruch der Kommunalsteuer und der Ertragsanteile, der im Juni erstmals ersichtlich wurde, in Ennsdorf mehr als 48.000 Euro. Die Ertragsanteile sind von 149.903 Euro im Juni 2019 auf 101.645 Euro geschrumpft. „Dieser Einbruch und das monatlich auf längere Dauer ist selbstverständlich spürbar im Gemeindebudget“, erklärte Lachmayr. Eine allzu schnelle Entspannung der Situation erwartet er nicht.